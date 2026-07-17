“Monako” Mamadu Kulibalinin müqaviləsini uzatmaq istəyir

“Monako” mərkəz yarımmüdafiəçisi Mamadu Kulibalinin müqaviləsini uzatmağı planlaşdırır.
İdman.Biz bu barədə “Nice-Matin”ə istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, tərəflər artıq əməkdaşlığı davam etdirmək barədə müzakirələr aparırlar və tərəflər yeni müqavilə imzalamaq ehtimalına açıqdırlar.
Mamadu Kulibali “Monako”nun gənclər sisteminin yetirməsidir və 2024-cü ildən bəri böyüklər komandasında oynayır. Ötən mövsüm 36 matçda üç qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-dakı məlumata görə, müdafiəçinin bazar dəyəri 15 milyon avrodur. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir.