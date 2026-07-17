Dominik Soboslai “Liverpul”la müqaviləsini uzadıb

Macarıstanlı yarımmüdafiəçi Dominik Şoboslai "Liverpul"la müqaviləsini uzadıb.
İdman.Biz bildirir ki, yeni müqavilənin müddəti rəsmi olaraq açıqlanmayıb, lakin Ben Ceykobs əvvəllər onun 2031-ci ilə qədər davam edəcəyini bildirmişdi.
"Bu, yəqin ki, mənim ən vacib günümdür. Daha bir neçə vacib gün var - yəqin ki, "Liverpul"la müqavilə imzaladığım ilk gün və əlbəttə ki, körpəmin dünyaya gəldiyi gün. Amma futbol karyeramda deyə bilərəm ki, bu, ən vacib üç gündən biridir. Çox xoşbəxtəm. Meydanda dəfələrlə, dəfələrlə, dəfələrlə olmağı səbirsizliklə gözləyirəm. Əvvəllər dəfələrlə dediyim kimi, sadəcə burada olduğum üçün xoşbəxtəm.
Təkmilləşdirmə üçün həmişə yer var. Mən heç vaxt razı deyiləm. Xeyr, mən özümdən razıyam, amma daha çox şeyə nail ola biləcəyimi düşünürəm. Düşünürəm ki, buna görə buradayam, çünki bu məni uşaqlıqdan itələdi: heç vaxt doya bilmirəm. İndi də eyni fikirdəyəm.
Mən nümunə göstərmək istəyirəm. Mümkün qədər hamıya nümunə olmaq istəyirəm. Müqavilə imzalayanda dedim ki, hər şeyi qazanmaq istəyirəm. Bu, bir saniyə belə dəyişmədi. Hər şey olduğu kimi qalır: mən bu ölkədə mümkün olan hər şeyi, o cümlədən Çempionlar Liqasını qazanmaq istəyirəm. Mən buna hazıram", - Soboslai bildirib.
Ötən mövsüm Soboslai bütün turnirlərdə 53 oyun keçirib və 13 qol vurub və 12 məhsuldar ötürmə edib. O, 2025/2026 mövsümündə klubun ən yaxşı oyunçusu seçilib.