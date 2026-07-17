Adeyemi “Barselona” ilə müqavilə imzalayıb

“Borussiya Dortmund”un cinah oyunçusu Kərim Adeyemi “Barselona”ya transfer olunmaq üçün tibbi müayinədən uğurla keçib.
İdman.Biz-in AS-a istinadən məlumatına görə, 24 yaşlı oyunçu həmçinin Kataloniya klubu ilə beş illik müqavilə imzalayıb.
Mənbənin məlumatına görə, Adeyemi transferinin 18 iyul şənbə günü açıqlanması gözlənilir. Alman futbolçu həmin gün ilk dəfə “Blaugrana” ilə məşq edə biləcək. Lakin hücumçunun rəsmi təqdimatı gələn həftəyə qədər, “Barselona” rəhbərliyi ABŞ-dan qayıdana qədər baş tutmayacaq.
Vurğulanır ki, Kataloniya klubu Adeyemi üçün 22 milyon avro sabit ödəniş, üstəgəl 7 milyon avro bonus ödəyəcək.