“Qarabağ” FK-nın Bolqarıstan klubu ilə oyunlarının başlama saatı müəyyənləşib

“Qarabağ” futbol klubunun UEFA Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində Bolqarıstanın MOİK komandası ilə keçirəcəyi oyunların başlama saatı məlum olub.
İdman.Biz Avropa futbol qurumunun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, iyulun 23-də Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda baş tutacaq görüş saat 20:00-da start götürəcək.
İyulun 30-da Sofiyada yerləşən “Vasil Levski” Milli Stadionunda təşkil olunacaq cavab qarşılaşması isə Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, “Qarabağ” birinci raundda İslandiyanın “Vestri” kollektivini hər iki oyunda 3:0 hesabı ilə məğlub edərək növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıb.