20 İyul 2026
AZ

Rauf Əliyev: “Bütün klublarımızın qrupa düşəcəyinə ümid edirəm”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
17 İyul 2026 17:14
356
Rauf Əliyev: “Bütün klublarımızın qrupa düşəcəyinə ümid edirəm”

“İlk növbədə komandalarımızı təbrik edirəm. Həqiqətən də yaxşı nəticələr qazanırlar”.

Bu sözləri Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu Rauf Əliyev deyib.

Veteran hücumçu ölkə klublarının avrokuboklardakı çıxışını dəyərləndirib.

”Bütün təmsilçilərimizin növbəti mərhələyə yüksəlməsi və bunu inamlı hesablarla etməsi sevindiricidir. Ümid edirəm ki, hamısı qrup mərhələsinə vəsiqə qazanacaq”, - deyə o apasport.az-a açıqlamasında vurğulayıb.

Rauf Əliyev qrup mərhələsinə yüksəlmək şansları barədə danışmağın hələ tez olduğunu bildirib:

”Hazırkı mərhələdə hansı klublarımızın qrupa düşəcəyini faizlə demək çətindir. Çünki qarşıda güclü komandalar var. İndiki rəqiblər münasib görünür. Amma sonrakı mərhələlərdə, xüsusən də pley-offda daha güclü komandalarla qarşılaşacaqlar”.

Veteran futbolçu legioner limitinin ləğvinin yerli oyunçuların inkişafına təsirindən də söz açıb:

”Bilirik ki, klublar əsas diqqəti çempionata yönəldirlər. Limit olmadığı üçün heyətlərini də buna uyğun formalaşdırırlar. Bu isə gələcəkdə milli komandamız üçün müəyyən çətinliklər yarada bilər. Bizə yerli və gənc futbolçular lazımdır. Limit olduğu vaxt onlar daha çox şans qazanır, inkişaf edir və milli komandaya yüksəlmək imkanı əldə edirlər”.

O, yerli futbolçuların daha çox çalışmasının vacibliyini vurğulayıb:

”Amma yerli futbolçular da öz üzərlərində daha çox işləməlidirlər ki, klublarında əsas heyətdə yer qazansınlar və müntəzəm oyun praktikası əldə etsinlər. Hazırkı heyətlərə baxanda legionerlərin sayının üstünlük təşkil etdiyini görürük”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tsxadadze “Sumqayıt”la heç-heçədən sonra transferdən danışdı
00:48
Azərbaycan futbolu

Tsxadadze “Sumqayıt”la heç-heçədən sonra transferdən danışdı

“Qəbələ”nin baş məşqçisi heyətin gücləndirilməsinə ehtiyac olduğunu bildirib
UEFA “Qarabağ” - “CSKA Sofia” oyunu azarkeşləri üçün sabah qərar verə bilər
19 İyul 21:37
Azərbaycan futbolu

UEFA “Qarabağ” - “CSKA Sofia” oyunu azarkeşləri üçün sabah qərar verə bilər

Bolqarıstan klubunun azarkeşləri Bakıda keçiriləcək qarşılaşmanı tribunadan izləmək hüququndan məhrum qalacağı gözlənilir
“Xankəndi” üç futbolçu ilə yollarını ayırdı
19 İyul 20:52
Azərbaycan futbolu

“Xankəndi” üç futbolçu ilə yollarını ayırdı

Birinci Liqanın yeni iştirakçısı Emin Quliyev, Qurban Məhərrəmov və Nihad Ağayevlə vidalaşıb
“Qarabağ” və “Turan Tovuz” Jorjinyo ilə maraqlanır
19 İyul 18:42
Futbol

“Qarabağ” və “Turan Tovuz” Jorjinyo ilə maraqlanır

Azərbaycan klubları “Kayrat”ın portuqaliyalı hücumçusunu transfer siyahısına daxil edib
“Şahdağ Qusar” heyətinə iki yeni futbolçu qatıb
19 İyul 10:51
Azərbaycan futbolu

“Şahdağ Qusar” heyətinə iki yeni futbolçu qatıb

Birinci Liqa təmsilçisi Xəyal Tomarov və Emil Həbibovla müqavilə imzalayıb
“Şirvan” Kamran Qürbətovu transfer edib
19 İyul 10:24
Azərbaycan futbolu

“Şirvan” Kamran Qürbətovu transfer edib

İkinci Liqa təmsilçisi yarımmüdafiəçi ilə birillik müqavilə imzalayıb
“Şamaxı” heyətini portuqaliyalı yarımmüdafiəçi ilə gücləndirib
19 İyul 00:27
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı” heyətini portuqaliyalı yarımmüdafiəçi ilə gücləndirib

Futbolçunun son komandası Portuqaliyanın “Amora” klubu olub

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb
18 İyul 22:38
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Dünya Qadın Seriyasının Bakı mərhələsi iyulun 19-da başa çatacaq
İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur
19 İyul 03:02
DÇ-2026

İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur - YENİLƏNİB + VİDEO

İngiltərə millisi 1966-cı ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatında medal qazanıb
Qadın güləşçimiz bürünc medal uğrunda mübarizədə uduzub - YENİLƏNİB
19 İyul 00:48
Güləş

Qadın güləşçimiz bürünc medal uğrunda mübarizədə uduzub - YENİLƏNİB

Güləşçilərimiz yarış günündə medal qazana bilməyiblər
U-20 basketbol millimiz Bosniya və Herseqovinaya məğlub olub
19 İyul 01:10
Basketbol

U-20 basketbol millimiz Bosniya və Herseqovinaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Komandamız turnirdə son oyununu iyulun 19-da 11–12-ci yerlər uğrunda keçirəcək