A Seriyasından gələn “dirijor”: “Qarabağ”ın yeni rəqibi barədə nələri bilməliyik? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Məlum olduğu kimi, Ağdamın “Qarabağ” klubunun Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsindəki rəqibi Bolqarıstanın ÇSKA(Sofiya) klubu olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, ilk oyun iyulun 23-də Bakıda, cavab qarşılaşması isə iyulun 30-da Bolqarıstanda keçiriləcək. Hər iki komanda turnirin ilk mərhələsini iki qələbə ilə adlasa da, bunu tamamilə fərqli şəkildə bacarıb.
Qeyd edək ki, “Qarabağ” İslandiyanın “Vestri” klubunu hər iki görüşdə 3:0 hesabı ilə məğlub edib. ÇSKA isə Şimali İrlandiyanın “Derri Siti” komandasının daha ciddi müqaviməti ilə üzləşib - Sofiyada 3:2, səfərdə isə 2:1 hesablı qələbələr qazanıb. Bolqarıstan təmsilçisi ümumi hesabda 5:3 üstün olsa da, cavab matçının son dəqiqələrinədək rahat nəfəs ala bilməyib.
Böyük tarixə malik klub
ÇSKA 1948-ci ildə yaradılıb və Şərqi Avropanın ən titullu klublarından biridir. Sofiya təmsilçisi Bolqarıstan çempionatının rekord sayda - 31 qat qalibi, 22 dəfə ölkə kubokunun, dörd dəfə isə Superkubokun sahibidir.
Komanda son titulunu 2026-cı ilin mayında qazanıb. Bolqarıstan Kubokunun finalında Plovdiv “Lokomotiv”i ilə 1:1 hesablı heç-heçə edən ÇSKA penaltilər seriyasında 4:3 hesabı ilə qalib gəlib. Bu uğur sayəsində Sofiya klubu iki illik fasilədən sonra yenidən avrokuboklara qayıdıb.
ÇSKA Avropa futbolunun tarixində də xüsusi yer tutur. Sofiya təmsilçisi iki dəfə – 1966/67 və 1981/82 mövsümlərində Çempionlar Kubokunun yarımfinalına yüksəlib. İkinci halda bolqarlar 1/4 finalda turnirin son qalibi “Liverpul”u mübarizədən kənarlaşdırsa da, yarımfinalda Münhen “Bavariya”sına uduzub. ÇSKA bu günə qədər Avropanın ən nüfuzlu klub turnirində bu mərhələyə yüksələn yeganə Bolqarıstan klubudur.
Hazırda isə komanda əvvəlki illərin Avropa nəhəngi deyil. ÇSKA son çempionluğunu 2008-ci ildə qazanıb, ötən mövsüm isə Bolqarıstan çempionatını dördüncü pillədə başa vurub. Buna baxmayaraq, klub böyük nüfuza malikdir, güclü azarkeş dəstəyinə sahibdir və avrokubokların təsnifat mərhələsi üçün kifayət qədər keyfiyyətli heyət formalaşdırmağı bacarır.
Bolqarıstan “ordusu”nun xarakteri və problemləri
Komandaya may ayında müqaviləsini daha iki il uzadan Xristo Yanev rəhbərlik edir. Mütəxəssis mərkəz zonasında sıxlıq yaratmağa və eyni anda iki hücumçudan istifadə etməyə üstünlük verir.
“Derri Siti” ilə hər iki görüşdə ÇSKA demək olar ki, eyni heyətlə meydana çıxıb. Hücumda Leandro Qodoy və İoannis Pittas tandemi yer alıb. Yarımmüdafiədə isə Brunu Jordau, Stefano Sensi, Petko Panayotov və İsaak Sole çıxış edib. Bu düzülüş dar 4-4-2 sxemindən 4-3-1-2 variantına çevrilə bilir.
Sofiyadakı oyunda Pittasın dublu və Jordaunun qolu sayəsində ÇSKA üç dəfə hesabda önə keçsə də, rəqibin intriqanı qorumasına imkan verib – 3:2. Cavab matçında “Derri” fasilədən dərhal sonra qol vuraraq ümumi hesabı bərabərləşdirib. Bolqarlar Pittasın qolu ilə cavab versələr də, qələbə topunu yalnız əlavə olunmuş vaxtın dördüncü dəqiqəsində Barri Katterin avtoqolu sayəsində əldə ediblər.
ÇSKA-nın əsas üstün cəhəti plan üzrə getməyən oyunda belə nəticə qazanmaq bacarığıdır. Komanda buraxdığı qollardan sonra dağılmayıb və hər iki görüşdə rəqibin təzyiqinə düzgün reaksiya verib.
Lakin “Derri Siti”dən buraxılan üç qol “Qarabağ”ın məşqçilər korpusunun diqqətini cəlb etməlidir. Şimali irlandiyalılar iki qolu cinahlardan edilən ötürmələrdən sonra baş zərbələri ilə vurublar. Digər epizodda isə Maykl Daffi cərimə meydançasının mərkəzində Liam Boysu dəqiq ötürmə ilə tapıb. Bu isə ÇSKA-nın öz cərimə meydançasını qoruyarkən, xüsusilə cinah müdafiəçiləri ötürmələrin qarşısını ala bilmədikdə və mərkəz müdafiəçiləri arxalarındakı futbolçuları itirdikdə problemlər yaşadığını göstərir.
Müdafiə: fiziki güc var, etibarlılıq tam deyil
ÇSKA-nın əsas qapıçısı belaruslu Fyodor Lapouxovdur. O, Böyük Britaniya vizası ilə bağlı problemlərə görə “Derri” ilə cavab matçını buraxıb və onu qapıda Dimitar Evtimov əvəzləyib. “Qarabağ”a qarşı isə Lapouxovun əsas heyətə qayıdacağı gözlənilir. O, xətt üzərində inamlı çıxışı ilə seçilən, Minsk “Dinamo”sundan keçidindən sonra komandanın əsas qapıçısına çevrilən etibarlı qolkiperdir.
Birinci mərhələdə onun önündə David Pastor, Teodor İvanov, Fakundo Rodriges və Anhelo Martino çıxış ediblər. Pastor hücumlara fəal qoşulur və artıq Pittasa məhsuldar ötürmə də verib. Martino da sol cinah boyunca tez-tez irəli çıxmağı sevir.
Cinah müdafiəçilərinin hücumlara qoşulması onların arxasında boş zonaların yaranmasına səbəb olur. Top itirilən zaman ÇSKA-nın mərkəz müdafiəçiləri bəzən cinahlara çəkilməyə məcbur qalır ki, bu da qapı qarşısında boşluqlar yaradır. “Qarabağ”ın sürətli futbolçuları cinah dəyişmələri, diaqonal ötürmələr və hücum istiqamətinin dəyişdirilməsi hesabına bundan yararlana bilərlər.
Digər problem isə hava mübarizələrində hər zaman inamlı çıxış etməmələridir. “Derri” güclü hücum xəttinə malik olmasa da, iki dəfə başla fərqlənməyi bacarıb. Ağdam klubunun daha texnikalı və müxtəlif hücumları fonunda bu cür səhvlər daha baha başa gələ bilər.
A Seriyasından gələn “dirijor” və İtaliya millisinin üzvü
ÇSKA-nın ən maraqlı xətti yarımmüdafiədir. Klubun yay transferlərində ən diqqətçəkən futbolçusu əvvəllər “Sassuolo”, “İnter”, “Sampdoriya”, “Montsa” və İtaliya millisində çıxış etmiş 30 yaşlı Stefano Sensidir. Maraqlıdır ki, o, “İnter”in heyətində 2020/21 və 2023/24 mövsümlərində iki dəfə A Seriyasının qalibi olub, İtaliya millisində isə 9 oyun keçirərək 3 qol vurub.
Sensi hücumların qurulmasına, qısa və orta məsafəli ötürmələrə cavabdehdir, həmçinin standart vəziyyətləri də yerinə yetirə bilir. “Derri” ilə ilk matçda Jordaunun qoluna məhsuldar ötürməni də məhz italiyalı edib. O, bir ötürmə ilə komanda yoldaşını boş zonaya çıxarmaq bacarığına malikdir. Buna görə də ona qərar vermək üçün vaxt vermək təhlükəlidir.
Komandanın kapitanı Brunu Jordau bir qədər geridə oynayır. Portuqaliyalı mövqeni yaxşı seçir və gözlənilmədən hücuma qoşula bilir. Sofiyadakı oyunda vurduğu qol da bunun göstəricisi olub. İsaak Sole komandaya fiziki güc və böyük iş həcmi qazandırır, gənc Petko Panayotov isə tempi qorumağa və pressinqdə fəal iştirak etməyə çalışır.
Yanevin sərəncamında belaruslu Maksim Ebonq, kamerunlu yarımmüdafiəçi Ceyms Eto'O və İngiltərənin “Everton” klubunun sabiq futbolçusu Jan-Filipp Qbamen də var. Sonuncu həm dayaq yarımmüdafiəçisi, həm də mərkəz müdafiəçisi kimi çıxış edə bilir.
ÇSKA-nın yarımmüdafiəsi fərdi keyfiyyət baxımından güclü olsa da, toxunulmaz görünmür. Futbolçuların dar yerləşməsi bolqarlara mərkəzdə say üstünlüyü yaratsa da, cinahlarda boşluqlar saxlayır. Bundan başqa, Sensi və Jordau geriyə tez-tez qayıtmalı olduqları oyunlarda hər zaman rahat görünmürlər.
Əgər “Qarabağ” rəqibi topsuz vəziyyətdə çox hərəkət etməyə məcbur etsə və müdafiəni bir cinahdan digərinə sürətlə açsa, ÇSKA-nın mərkəz xətti kompaktlığını itirə bilər.
“Qarabağ” üçün əsas təhlükə
ÇSKA-nın mövsümün əvvəlində ən təhlükəli futbolçusu İoannis Pittas olub. Kipr millisinin hücumçusu “Derri Siti” ilə iki oyunda komandasının vurduğu beş qoldan üçünə imza atıb.
Pittas xüsusilə mərkəz və cinah müdafiəçiləri arasındakı boşluqlara çıxmaqda ustadır. O, topa çox toxunmur, vəziyyəti tez qiymətləndirir və topu qəbul edən kimi hücumu başa çatdırmağa çalışır. Cavab matçında kiprli qolkiper Evtimovun uzun ötürməsindən sonra rəqib müdafiəsinin anlaşılmazlığından yararlanaraq fərqlənib.
Onun yanında ötən mövsüm ÇSKA-nın bombardiri olan argentinalı Leandro Qodoy oynayır. O, daha geriyə çəkilə, top uğrunda mübarizə apara və tərəfdaşı üçün boşluq yarada bilir. Məhz Qodoy ilk oyunda Pittasa məhsuldar ötürmə vermişdi. Argentinalı yazda Bolqarıstan çempionatının ən yaxşı hücumçusu seçilib.
Ehtiyat oyunçular skamyasında Yoel Zvarts, Məhəmməd Brahimi, Alexandro Pyedrayta və Leo Pereyra yer alırlar. Buna görə də Yanev oyun zamanı hücum xəttinin strukturunu dəyişmək və cinahlara daha sürətli futbolçular buraxmaq imkanına malikdir.
“Qarabağ” üçün əsas vəzifə Pittasın qarşısındakı boşluğu məhdudlaşdırmaq olacaq. Əgər ona qapıya üzbəüz top qəbul etmək və ya müdafiəçilərin arxasına sızmaq imkanı verilsə, o, bir səhvi belə cəzalandıra bilər.
“Qarabağ” rəqibini hansı cəhətlərdə üstələyir?
ÇSKA-nın zəngin tarixinə baxmayaraq, qarşıdurmanın favoriti “Qarabağ” görünür. Ağdam klubunun əsas üstünlüyü müasir Avropa futbolundakı təcrübəsidir.
Ötən mövsüm Qurban Qurbanovun komandası Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə yüksələn ilk Azərbaycan klubu olub. “Qarabağ” ümumi mərhələdə 10 xal toplayıb və səfərdə “Benfika” üzərində tarixi qələbə qazanıb. ÇSKA isə həmin dövrdə ümumiyyətlə avrokuboklarda iştirak etməyib.
Fərq UEFA reytinqində də aydın görünür. Cari mövsüm ərəfəsində “Qarabağ”ın əmsalı 42,750 olduğu halda, ÇSKA-nın göstəricisi cəmi 6,500-dür. Ağdam təmsilçisi püşkatmada səpələnmişlər sırasında yer almışdı, Sofiya klubu isə səpələnməmiş komandalar arasında idi.
“Qarabağ” rəqibini oturuşmuş oyun sistemi, Avropa təcrübəsi, topa nəzarət və matçın tempini dəyişmək bacarığı baxımından üstələyir. Qurban Qurbanovun komandası həm qapalı müdafiəyə qarşı, həm də yüksək pressinq tətbiq edən rəqiblərlə oynamağa daha yaxşı öyrəşib.
Öz növbəsində, ÇSKA Pittas–Qodoy tandemi, Sensinin ötürmələri və doğma tribunaların yaratdığı atmosfer hesabına təhlükəlidir. Lakin Bolqarıstan təmsilçisi cinahlarda boşluqlar buraxır, cinah ötürmələrindən sonra hər zaman etibarlı müdafiə olunmur və top itkisindən sonra bəzən oyuna nəzarəti əldən verir.
“Qarabağ” intizamlı oyun sərgiləyib boş zonalardan düzgün istifadə etsə, favorit statusunu doğrultmaq gücündədir. Ancaq rəqibi də kiçiltmək olmaz. ÇSKA artıq göstərib ki, çətin anlardan çıxmağı və ən vacib məqamlarda həlledici qollar vurmağı bacaran komandadır.