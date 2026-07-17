PFL rəsmisindən “Araz-Naxçıvan” və “Sabah”ın stadion məsələsi ilə bağlı AÇIQLAMA

“Araz-Naxçıvan” komandası Azərbaycan Premyer Liqasının 2026/2027 mövsümündə ev oyunlarını keçirəcəyi stadionla bağlı hələ də yekun qərar verməyib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının texniki-idman direktoru Elgiz Abbasov 2026/2027 mövsümünün püşkatma mərasimindən sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
“Araz-Naxçıvan” stadion seçimi məsələsində problem yaşayır. Variantlar üzərində çalışırlar. Klubdan bizə hələlik bununla bağlı rəsmi müraciət gəlməyib”, - deyə Abbasov bildirib.
PFL rəsmisi “Sabah” klubunun ehtiyat stadion seçimi ilə bağlı məsələyə də münasibət bildirib.
“Sabah” “Liv Bona Dea Arena”nı Azərbaycan Premyer Liqasının 2026/2027 mövsümü üçün ehtiyat stadion kimi təqdim edib. Komanda ev oyunlarını bu stadionda keçirə bilər”, - deyə o vurğulayıb.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Premyer Liqasının 2026/2027 mövsümünə avqustun 14-də start veriləcək.