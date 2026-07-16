16 İyul 2026
AZ

Keyn “Qızıl top” mükafatına əsas namizəddir

Dünya futbolu
Xəbərlər
16 İyul 2026 21:16
90
Keyn “Qızıl top” mükafatına əsas namizəddir

Goal 2026-cı il üçün "Qızıl top" mükafatını qazanan favoritlərin reytinqini yeniləyib.

İdman.Biz bildirir ki, "Bavariya" və İngiltərə millisinin hücumçusu Harri Keyn siyahıya başçılıq edir.

"İnter Mayami" və Argentina millisinin hücumçusu Lionel Messi ikinci yerə yüksəlib, "Barselona" və İspaniya millisinin hücumçusu Lamin Yamal isə ilk üçlüyü tamamlayır.

İlk 20-liyin tam siyahısı aşağıdakı kimidir:

1. Harri Keyn (Bavariya, İngiltərə);
2. Lionel Messi (İnter Mayami, Argentina);
3. Lamin Yamal (Barselona, İspaniya);
4. Maykl Olise (Bavariya, Fransa);
5. Kilian Mbappe (Real Madrid, Fransa);
6. Usman Dembele (PSJ, Fransa);
7. Xviça Kvaratsxelia (PSJ, Gürcüstan);
8. Erlinq Holand (Mançester Siti, Norveç);
9. Luis Dias (Bavariya, Kolumbiya);
10. Vitinya (PSJ, Portuqaliya);
11. Mikel Oyarsabal (Real Sosyedad, İspaniya);
12. Lautaro Martines (İnter, Argentina);
13. Deklan Rays (Arsenal, İngiltərə);
14. Vinisius Junior (Real Madrid, Braziliya);
15. Rodri (Mançester Siti, İspaniya);
16. Əşrəf Hakimi (PSJ, Mərakeş);
17. Qabriel Maqalyaes (Arsenal, Braziliya);
18. Bruno Fernandeş (Mançester Yunayted, Portuqaliya);
19. David Raya (Arsenal, İspaniya);
20. Cud Bellingem (Real Madrid, İngiltərə).

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın edərək növbəti mərhələyə yüksəlir
21:49
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın edərək növbəti mərhələyə yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüşün baş hakimi macarıstanlı FIFA referisi Mihali Kapray idi
Qazaxıstanlı 14 yaşlı oyunçu “Barselona” ilə müqavilə imzalayıb
21:31
Dünya futbolu

Qazaxıstanlı 14 yaşlı oyunçu “Barselona” ilə müqavilə imzalayıb

Mendikanov əvvəllər Kataloniyanın "San Kuqat" gənclər komandasında oynayıb
Fransalı nazir Lyuka Dini müdafiə edib
20:58
Dünya futbolu

Fransalı nazir Lyuka Dini müdafiə edib

Oyundan sonra Din sosial mediada irqçi təhqirlərə məruz qalıb
Britaniyalı jurnalist argentinalı oyunçular barədə: “Mədəniyyətsiz əclaflar”
20:42
DÇ-2026

Britaniyalı jurnalist argentinalı oyunçular barədə: “Mədəniyyətsiz əclaflar”

Morqan finalda İspaniyanın qələbəsinə ümid edir
“Arsenal” “Brügge”nin hücumçusu Tzolisin keçidini razılaşdırıb
20:27
Dünya futbolu

“Arsenal” “Brügge”nin hücumçusu Tzolisin keçidini razılaşdırıb

Tzolis Yunanıstan milli komandasında 34 oyun keçirib və doqquz qol vurub
“Qızıl top”u qeyri-Avropa klubunun oyunçusu qazana bilər
20:11
Dünya futbolu

“Qızıl top”u qeyri-Avropa klubunun oyunçusu qazana bilər

1995-ci ilə qədər mükafat yalnız Avropa oyunçularına verilirdi

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir
14 İyul 23:19
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir - YENİLƏNİB + VİDEO

"Sabah"ın növbəti mərhələdə rəqibi Finlandiyanın KuPS kollektivi olacaq
DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında
15 İyul 00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında - YENİLƏNİB + VİDEO

İspaniya DÇ-2010-dakı nəticəsini təkrar etməyə yaxındır
DÇ-2026: Argentina geridönüşlə qələbə qazanaraq adını finala yazdırır
01:02
DÇ-2026

DÇ-2026: Argentina geridönüşlə qələbə qazanaraq adını finala yazdırır - YENİLƏNİB + VİDEO

Argentina iyulun 19-da keçiriləcək finalda İspaniya ilə qarşılaşacaq
U-20 basketbol millimiz Şimali Makedoniyaya məğlub olub
01:51
Basketbol

U-20 basketbol millimiz Şimali Makedoniyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Matç 67:57 hesabı ilə rəqibin xeyrinə bitib