“Arsenal” “Brügge”nin hücumçusu Tzolisin keçidini razılaşdırıb

Londonun "Arsenal" klubu Belçikanın "Brügge" klubu ilə cinah oyunçusu Xristos Tzolisin transferi üçün razılığa gəlib.
İdman.Biz jurnalist David Ornşteynə istinadən xəbər verir ki, müqavilənin dəyəri 40 milyon avrodur.
24 yaşlı yunan futbolçu rəsmiləşdirmələri tamamladıqdan sonra "topçular"la müqavilə imzalayacaq. Klub hücumçu gücləndirmələri axtarırdı və Tzolisi seçməzdən əvvəl bir neçə namizədlə danışıqlar aparıb. Ötən mövsüm o, bütün yarışlarda 52 oyun keçirib, 22 qol vurub və 29 məhsuldar ötürmə edib. "Club Brugge" beş ildə dördüncü dəfə Belçika çempionluğunu qazanıb.
Tzolis əvvəllər 2021-ci ildən 2024-cü ilə qədər İngiltərədə "Norviç Siti"də oynayıb və oradan "Brügge"yə keçib. Beynəlxalq səviyyədə o, Yunanıstan milli komandasında 34 oyun keçirib və doqquz qol vurub.