Fransalı nazir Lyuka Dini müdafiə edib

Fransanın uzaq ərazilər naziri Naima Muçu Lyuka Dinə ünvanlanan təhqirlərə cavab verib.
İdman.Biz bildirir ki, Fransa millisi 2026-cı il Dünya Kubokunun yarımfinalında İspaniyaya 2:0 hesabı ilə məğlub olub.
20-ci dəqiqədə Din öz cərimə meydançasında Lamin Yamala təpik vurub. Fransız topu uzaqlaşdırmağa çalışıb, lakin arxasından qaçan rəqibini görməyib. Hakim İvan Barton penalti təyin edib. Mikel Oyarzabal 22-ci dəqiqədə penaltidən qol vurub.
Oyundan sonra Din sosial mediada irqçi təhqirlərə məruz qalıb.
"Dünya Kubokunun əvvəlindən bəri Fransa millisinin oyunçularına ünvanlanan irqçi təhqirləri qınadım. Bu gün Lyuka Dinə ünvanlananları da eyni qətiyyətlə qınayıram.
İrqçilik, ünvanlandığı şəxsin dərisinin rəngindən asılı olaraq təbiətini dəyişmir. "Oyunçumuza və ailəsinə dəstəyimi bildirirəm!", - Muçu yazıb.