16 İyul 2026
AZ

Fransalı nazir Lyuka Dini müdafiə edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
16 İyul 2026 20:58
99
Fransalı nazir Lyuka Dini müdafiə edib

Fransanın uzaq ərazilər naziri Naima Muçu Lyuka Dinə ünvanlanan təhqirlərə cavab verib.

İdman.Biz bildirir ki, Fransa millisi 2026-cı il Dünya Kubokunun yarımfinalında İspaniyaya 2:0 hesabı ilə məğlub olub.

20-ci dəqiqədə Din öz cərimə meydançasında Lamin Yamala təpik vurub. Fransız topu uzaqlaşdırmağa çalışıb, lakin arxasından qaçan rəqibini görməyib. Hakim İvan Barton penalti təyin edib. Mikel Oyarzabal 22-ci dəqiqədə penaltidən qol vurub.

Oyundan sonra Din sosial mediada irqçi təhqirlərə məruz qalıb.

"Dünya Kubokunun əvvəlindən bəri Fransa millisinin oyunçularına ünvanlanan irqçi təhqirləri qınadım. Bu gün Lyuka Dinə ünvanlananları da eyni qətiyyətlə qınayıram.

İrqçilik, ünvanlandığı şəxsin dərisinin rəngindən asılı olaraq təbiətini dəyişmir. "Oyunçumuza və ailəsinə dəstəyimi bildirirəm!", - Muçu yazıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın edərək növbəti mərhələyə yüksəlir
21:49
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın edərək növbəti mərhələyə yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüşün baş hakimi macarıstanlı FIFA referisi Mihali Kapray idi
Qazaxıstanlı 14 yaşlı oyunçu “Barselona” ilə müqavilə imzalayıb
21:31
Dünya futbolu

Qazaxıstanlı 14 yaşlı oyunçu “Barselona” ilə müqavilə imzalayıb

Mendikanov əvvəllər Kataloniyanın "San Kuqat" gənclər komandasında oynayıb
Keyn “Qızıl top” mükafatına əsas namizəddir
21:16
Dünya futbolu

Keyn “Qızıl top” mükafatına əsas namizəddir

"Barselona" və İspaniya millisinin hücumçusu Lamin Yamal ilk üçlüyü tamamlayır
Britaniyalı jurnalist argentinalı oyunçular barədə: “Mədəniyyətsiz əclaflar”
20:42
DÇ-2026

Britaniyalı jurnalist argentinalı oyunçular barədə: “Mədəniyyətsiz əclaflar”

Morqan finalda İspaniyanın qələbəsinə ümid edir
“Arsenal” “Brügge”nin hücumçusu Tzolisin keçidini razılaşdırıb
20:27
Dünya futbolu

“Arsenal” “Brügge”nin hücumçusu Tzolisin keçidini razılaşdırıb

Tzolis Yunanıstan milli komandasında 34 oyun keçirib və doqquz qol vurub
“Qızıl top”u qeyri-Avropa klubunun oyunçusu qazana bilər
20:11
Dünya futbolu

“Qızıl top”u qeyri-Avropa klubunun oyunçusu qazana bilər

1995-ci ilə qədər mükafat yalnız Avropa oyunçularına verilirdi

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir
14 İyul 23:19
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir - YENİLƏNİB + VİDEO

"Sabah"ın növbəti mərhələdə rəqibi Finlandiyanın KuPS kollektivi olacaq
DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında
15 İyul 00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında - YENİLƏNİB + VİDEO

İspaniya DÇ-2010-dakı nəticəsini təkrar etməyə yaxındır
DÇ-2026: Argentina geridönüşlə qələbə qazanaraq adını finala yazdırır
01:02
DÇ-2026

DÇ-2026: Argentina geridönüşlə qələbə qazanaraq adını finala yazdırır - YENİLƏNİB + VİDEO

Argentina iyulun 19-da keçiriləcək finalda İspaniya ilə qarşılaşacaq
U-20 basketbol millimiz Şimali Makedoniyaya məğlub olub
01:51
Basketbol

U-20 basketbol millimiz Şimali Makedoniyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Matç 67:57 hesabı ilə rəqibin xeyrinə bitib