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Konfrans Liqası: “Zirə” Gürcüstan təmsilçisi “Torpedo” ilə üz-üzə

Futbol
Xəbərlər
16 İyul 2026 09:37
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Konfrans Liqası: “Zirə” Gürcüstan təmsilçisi “Torpedo” ilə üz-üzə

Bu gün “Zirə” futbol klubu UEFA Konfrans Liqasında növbəti oyununu keçirəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, Rəşad Sadıqovun baş məşqçisi olduğu kollektiv birinci təsnifat mərhələsinin cavab oyununda Gürcüstanda “Torpedo”nun qonağı olacaq.

Qarşılaşma Kutaisidəki “Şengeliya Arena”da, Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək.

Görüşün baş hakimi macarıstanlı FIFA referisi Mihali Kapray olacaq.

Cütün qalibi növbəti mərhələdə “Hegelmann” (Litva) - “Payde” (Estoniya) duelinin güclüsü ilə görüşəcək.

Qeyd edək ki, Sumqayıtdakı ilk oyunda “Zirə” rəqibini üç cavabsız qolla məğlub edib.

İdman.Biz
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