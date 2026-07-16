Cud Bellinqem yarımfinaldan sonra Barkonun başına zərbə vurub - VİDEO

İngiltərə futbol millisinin yarımmüdafiəçisi Cud Bellinqem DÇ-2026-nın yarımfinalından sonra Argentina yığmasının müdafiəçisi Valentin Barkoya qarşı kobud hərəkəti ilə diqqət çəkib.
İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşma Argentina millisinin 2:1 hesablı əzmkar qələbəsi ilə başa çatıb.
Final fitindən sonra Bellinqem qələbəni komanda yoldaşları ilə qeyd edən Barkoya arxadan yaxınlaşaraq onun başının arxa hissəsinə əli ilə zərbə endirib. Argentina futbolçusu cavab olaraq Bellinqemi sinəsindən itələyib.
Yayılan görüntülərdə hadisədən əvvəl Barkonun ingiltərəli oyunçu ilə təmasda olmadığı görünür. Bellinqemin bu hərəkətinin səbəbi məlum deyil.
Argentina finalda İspaniya ilə iyulun 19-da qarşılaşacaq. İngiltərə isə üçüncü yer uğrunda iyulun 18-də Fransa ilə oynayacaq.