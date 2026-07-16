Tomas Tuxel DÇ-2026-dan sonra İngiltərə ilə bağlı qərarını açıqladı

İngiltərə futbol millisinin baş məşqçisi Tomas Tuxel komandadakı gələcəyi ilə bağlı qərarını açıqlayıb.
İdman.Biz “Sky Sports”a istinadən xəbər verir ki, 52 yaşlı mütəxəssis DÇ-2026-nın yarımfinalında Argentinaya 1:2 hesablı məğlubiyyətdən sonra vəzifəsindən ayrılmayacağını bildirib. Tuxelin müqaviləsi AVRO-2028-in sonunadək qüvvədədir.
“Evdə keçiriləcək Avropa çempionatınadək müqavilə üzrə fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. İndiki məqamda bu qədər uzağa baxmaq çətin olsa da, həmin turniri səbirsizliklə gözləyirəm”, - deyə mütəxəssis bildirib.
Qeyd edək ki, İngiltərə iyulun 19-da, Bakı vaxtı ilə saat 01:00-da üçüncü yer uğrunda görüşdə Fransa ilə qarşılaşacaq.