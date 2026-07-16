“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsində cavab matçına çıxır

Bu gün “Qarabağ” futbol klubu UEFA Avropa Liqasında növbəti oyununa çıxacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv birinci təsnifat mərhələsinin cavab oyununda İslandiyanın “Vestri” komandasının qonağı olacaq.
Reykyavikdəki “Torfnesvöllur” stadionunda təşkil olunacaq qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:59-da start götürəcək. Görüşü çexiyalı FIFA referisi Marek Radina idarə edəcək.
Bakıdakı ilk matçda “köhlən atlar” üç cavabsız qolla qalib gəlib.
Qeyd edək ki, “Qarabağ” “Vestri” səddini keçəcəyi halda növbəti raundda ÇSKA (Sofiya, Bolqarıstan) – “Derri Siti” (İrlandiya) cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.