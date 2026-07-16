Mourinyo Qonsalo Qarsianın “Real”dan ayrılmasına imkan verməyib

Hücumçu Qonsalo Qarsia klubun yay transfer pəncərəsində onu satmaq planlarına baxmayaraq, "Real Madrid"də qalacaq.
İdman.Biz-in "El Debate"yə istinadən verdiyi məlumata görə, "Los Blancos" rəhbərliyi akademiya məzunu ilə yollarını ayırmağı düşünüb, lakin yeni baş məşqçi Joze Mourinyo transferə veto qoyub.
Mənbənin məlumatına görə, portuqaliyalı menecer Qarsianın start heyətində yer almaq üçün Hendriklə ciddi rəqabət aparacağını gözləyir. Bununla belə, Qonsalonun artıq əsas komanda ilə məşqlərə başladığı üçün onun üstünlüyü var.
Qonsalo Qarsia "Real Madrid" akademiyasının yetirməsidir. Onun Madrid klubu ilə müqaviləsi 30 iyun 2030-cu ilə qədərdir.
2025/26 mövsümündə hücumçu bütün turnirlərdə 39 oyun keçirib, səkkiz qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib.