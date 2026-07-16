“Qalatasaray” “Çelsi”nin sabiq yarımmüdafiəçisini icarəyə götürüb

“Qalatasaray” futbol klubu rəsmi olaraq fransız yarımmüdafiəçisi Lesli Uqoçukvunun keçidini elan edib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, 22 yaşlı futbolçu İstanbul klubuna "Börnli"dən icarə əsasında keçib. İcarə müqaviləsi 3,5 milyon avro dəyərindədir.
Uqoçukvu "Renn"in gənclər sisteminin məhsuludur. 2023-cü ildə o, "Çelsi"yə 27 milyon avroya keçib. O, 2024/25 mövsümünü "Sauthempton"da icarə əsasında keçirib, 2025-ci ildə London klubundan birdəfəlik ayrılaraq "Börnli"yə keçib.
"Qalatasaray" ötən mövsüm Türkiyə çempionluğunu qazanıb və gələn mövsüm Çempionlar Liqasında mübarizə aparacaq. Bu arada "Börnli" İngiltərə Premyer Liqasını tərk edib və Çempionşipdə oynayacaq.