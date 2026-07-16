“Bordo” klubu müflis olmaq ərəfəsindədir

“Bordo” futbol klubu Fransa peşəkar liqalarından kənarlaşdırılıb - bu qərar Milli Nəzarət və Rəhbərlik Direktorluğu (DNCG) tərəfindən təsdiqlənib.
İdman.Biz bu barədə “L'Équipe” qəzetinə istinadən məlumat verir.
Səbəb maliyyədir: investisiya fondu “Sparta Capital” klubun növbəti mövsümdə iştirak etməsi üçün lazım olan 10 milyon avronu toplaya bilməyib. Başqa bir investor tapmaq cəhdləri də uğursuz olub.
Buna görə, “Bordo” Fransa futbolunun altıncı liqasına düşəcək. Bundan əlavə, klub iflasla üzləşəcək: tezliklə kommersiya məhkəməsinin iclası planlaşdırılır və ayın sonuna qədər klubun bağlanması barədə qərar verə bilər.
Altı dəfə Fransa çempionluğunu qazanan “Bordo” maliyyə problemləri səbəbindən 2024-cü ildə peşəkar statusunu itirib. Komanda son iki mövsüm dördüncü liqada oynayıb və indi daha da aşağı liqaya düşəcək.