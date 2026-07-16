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“Liverpul” yaponiyalı futbolçu üçün 60 milyon avro ödəməyə hazırdır

Dünya futbolu
Xəbərlər
16 İyul 2026 06:11
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“Liverpul” yaponiyalı futbolçu üçün 60 milyon avro ödəməyə hazırdır

“Maynts” və Yaponiya milli komandasının yarımmüdafiəçisi Kaisu Sano karyerasını İngiltərə Premyer Liqasında davam etdirə bilər.

İdman.Biz-in “Bild”ə istinadən verdiyi məlumata görə, “Liverpul” 25 yaşlı müdafiəçi yarımmüdafiəçi ilə maraqlanır. Mersisayd klubu oyunçunun transferi üçün 60 milyon avro təklif etməyə hazırdır.

Mənbənin məlumatına görə, Sanonun bazar dəyəri 2026-cı il Dünya Kubokundakı uğurlu çıxışından sonra xeyli artıb. “Maynts” rəhbərliyinin satış təklifini nəzərdən keçirməyə hazır olacağı gözlənilir.

Sano 2024-cü ilin yayında Yaponiyanın “Kaşima Antlers” klubundan “Maynts”a 2,5 milyon avroya keçib. Onun Almaniya klubu ilə müqaviləsi 30 iyun 2028-ci ilə qədərdir.

2025/26 mövsümündə yarımmüdafiəçi bütün yarışlarda 48 oyun keçirib, iki qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
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