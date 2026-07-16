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“Qızıl top”u qeyr-Avropa klubunun oyunçusu qazana bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
16 İyul 2026 20:11
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“Qızıl top”u qeyr-Avropa klubunun oyunçusu qazana bilər

"Qızıl top" təşkilatçıları rəsmi saytında mükafatın Avropadan kənarda bir klubda oynayan oyunçu üçün qazanılmasının mümkün olduğunu təsdiqlədilər.

İdman.Biz xəbər verir ki, tarixən qaliblərin böyük əksəriyyəti Avropa komandalarını təmsil edib, lakin rəsmi məhdudiyyətlər yoxdur.

"Bəli, "Qızıl top"u qeyri-Avropa klubundan qazanmaq tamamilə mümkündür. Tarix sadəcə göstərir ki, bu, daha çətindir, lakin Avropadan kənarda liqaların yüksəlişi mənzərəni dəyişir. Texniki olaraq, çempionatdan asılı olmayaraq hər kəs vəsiqə qazana bilər", - mükafatın mətbuat xidməti "France Football"a bildirib.

2007-ci ildən bəri qaydalar yaşadığı klubdan asılı olmayaraq istənilən oyunçuya mükafatı qazanmağa imkan verir. Praktikada, son 18 buraxılışda yalnız bir oyunçu Avropadan kənarda oynayarkən mükafatı qazanıb - Lionel Messi 2023-cü ildə ("İnter Mayami"), baxmayaraq ki, onun “Pari Sen-Jermen” ilə mövsümü o zaman qiymətləndirilib. Qadınlar arasında yeganə belə hal 2019-cu ildə Megan Rapinoe (Seattle Reign) olub. 1995-ci ilə qədər mükafat yalnız Avropa oyunçularına, 1995-ci ildən 2006-cı ilə qədər isə Avropa liqalarında oynayan oyunçulara verilirdi. İndi heç bir məhdudiyyət yoxdur.

İdman.Biz
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