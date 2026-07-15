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Ronaldo Neymara: “Hələ Ançelottiyə lazım olacaqsan”

Dünya futbolu
Xəbərlər
15 İyul 2026 22:49
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Ronaldo Neymara: “Hələ Ançelottiyə lazım olacaqsan”

Braziliya millisinin keçmiş hücumçusu Ronaldo Nazario Braziliyanın 2026-cı il dünya çempionatından kənarlaşdırılmasından sonra Neymara müraciət edib.

İdman.Biz bildirir ki, hücumçu 34 yaşlı futbolçunu milli komandadan ayrılmaqla bağlı tələsik qərarlar verməməyə çağırıb və baş məşqçi Karlo Ançelotti tərəfindən hələ də tələb olunacağına əminliyini bildirib.

“Özündən heç nə tələb etmə və indi heç nəyə qərar vermə; buna ehtiyac yoxdur. İndi heç kimin heç nəyə qərar verməsinə ehtiyac yoxdur. Onun texniki keyfiyyətləri var. İndi yenidən həlledici oyunçu olmaq üçün fiziki cəhətdən sağlam olmalıdır. Bir müddət sonra o, yenidən formaya düşəcək və kim bilir, bəlkə də Ançelotti onu Braziliya millisi üçün seçim kimi görəcək”, - deyə TNT Sports Brasil Ronaldonun sözlərini sitat gətirir.

Neymar turnirdə iki oyun keçirib və bir qol vurub. Braziliya 1/8 finalda Norveçə 2:1 hesabı ilə uduzaraq mübarizədən kənarlaşdırılıb. Hücumçu milli komandanın bütün zamanların ən çox qol vuran oyunçusudur (80 qol) və “Santos”da oynayır. Ançelottinin Braziliya Futbol Konfederasiyası ilə müqaviləsi 2030-cu ilə qədərdir.

İdman.Biz
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