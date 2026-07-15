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Fransanın İspaniyaya məğlubiyyətindən sonra Lyuka Din irqçi təhqirlərə məruz qalıb

DÇ-2026
Xəbərlər
15 İyul 2026 23:20
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Fransanın İspaniyaya məğlubiyyətindən sonra Lyuka Din irqçi təhqirlərə məruz qalıb

Fransa millisinin müdafiəçisi Lyuka Din 2026-cı il dünya çempionatının yarımfinalında İspaniyaya 2:0 hesabı ilə uduzduqdan sonra irqçi təhqirlərə məruz qalıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyunun 20-ci dəqiqəsində Din öz cərimə meydançasında Lamin Yamalı yerə yıxdı. Fransız topu uzaqlaşdırmağa çalışdı, lakin arxasından qaçan rəqibini görmədi. Nəticədə Din Lamini vurdu. Hakim İvan Barton penalti təyin etdi. Mikel Oyarsabal 22-ci dəqiqədə penaltidən qol vurdu.

Oyundan sonra Din sosial mediada təhqiramiz mesajlarla hədəfə alınıb. Bunların arasında: "Lənətə gəlmiş axmaq, sən komandadakı yeganə ağdərilisən və biz sənin üzündən uduzduq", "İyrənc ağ sarsaq", "Fransa komandasında daha ağdərili insanlar istəmirəm", "O ağ oğlanı komandadan çıxarın" və "Biz o ağ oğlanı fransızları razı salmaq üçün meydana çıxardıq" kimi mesajlar var.

İdman.Biz
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