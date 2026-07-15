Almaniya Futbol Birliyi İnfantinonun yenidən FIFA prezidenti seçilməsini dəstəkləməyib

Almaniya Futbol Birliyi (DFB) Canni İnfantinonun FİFA prezidenti vəzifəsinə ikinci müddətə namizədliyini dəstəkləyən məktubu imzalamaqdan imtina edib.
İdman.Biz bu barədə Bild-ə istinadən xəbər verir.
DFB prezidenti Bernd Neuendorf, xüsusən də ABŞ milli komandasının hücumçusu Folarin Baloquna qarşı qırmızı vərəqə iddiasından sonra özünü İnfantinodan uzaqlaşdırdı. Baloqunun cəzasının ləğvi ona 2026-cı il dünya çempionatının 1/8 final mərhələsində Belçikaya (1:4) qarşı oyunda oynamağa imkan verdi.
Hazırkı FİFA prezidenti Canni İnfantino yenidən seçilmək niyyətindədir. Növbəti FİFA prezident seçkiləri üçün namizədliklər 18 noyabr tarixinə qədər təqdim edilə bilər və seçkilər 18 noyabrda Mərakeşin Rabat şəhərində keçiriləcək.