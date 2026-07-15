Ceydon Sanço “Borussiya Dortmund”a pulsuz transfer ola bilər

İngilis cinah oyunçusu Ceydon Sanço “Borussiya Dortmund”a qayıda bilər.
İdman.Biz-in Bild-ə istinadən məlumatına görə, klub baş məşqçi Niko Kovaçın oyunçunun formasını bərpa etməsinə kömək edə biləcəyinə əmindir. İngilis oyunçu yayda “Mançester Yunayted”dən pulsuz transferlə ayrılıb.
Mənbənin məlumatına görə, Sanço ilə hələlik şəxsi söhbətlər aparılmayıb, lakin 26 yaşlı futbolçu transfer pəncərəsinin sonuna yaxın klub hücumçu oyunçu çatışmazlığına davam edərsə, gəlirli bir müqavilə təmsil edə bilər.
“Borussiya Dortmund” həmçinin hücumçu Kərim Adeyeminin "Barselona"ya getməsindən sonra Sançonun "klubun yeni siması" və azarkeş maqniti ola biləcəyinə inanır. Alman oyunçu tibbi müayinədən keçmək üçün Kataloniya paytaxtına gəlib. Sanço əvvəllər 2017-ci ildən 2021-ci ilə qədər, eləcə də 2023/2024 mövsümünün ikinci yarısında “Borussiya”da oynayıb.