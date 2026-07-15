“Barselona” Kumanı de Yonqun zədəsini pisləşdirməkdə ittiham edir

"Barselona" yarımmüdafiəçi Frenki de Yonqun zədəsi ilə bağlı Niderland millisinin baş məşqçisi Ronald Kumandan narazıdır.
İdman.Biz-in AS-a istinadən məlumatına görə, yarımmüdafiəçiyə ciddi diz infeksiyası diaqnozu qoyulub və o, dörd aya qədər yaşıl meydanlardan kənarda qala bilər.
Klub hesab edir ki, Niderland məşqçi heyəti oyunçunun zədəsindən xəbərdar olsa da, onu 2026-cı il dünya çempionatının 1/16 final mərhələsində Mərakeşlə oyuna seçib. Lakin komandanın həkimləri əvvəllər "Barselona"ya de Yonqun səhhətində heç bir problem olmadığına əminlik vermişdilər.
Ötən mövsüm yarımmüdafiəçi bud əzələsindən zədə aldığı üçün təxminən iki ay meydandan kənarda qalmışdı. O, əvvəllər iki dəfə topuğundan zədə almış, ümumilikdə altı ay və 31 oyunu buraxmışdı. Əgər onun proqnozu təsdiqlənərsə və sağalması dörd ay çəkərsə, de Yonq noyabr ayına qədər meydana çıxa bilməyəcək və mövsümün başlanğıcının əhəmiyyətli bir hissəsini buraxacaq.