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Məhəmməd Salah “Çelsi”yə keçə bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
15 İyul 2026 21:32
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Məhəmməd Salah “Çelsi”yə keçə bilər

"Liverpul"un keçmiş hücumçusu Məhəmməd Salah Premyer Liqada qalmaq qərarına gələrsə, "Çelsi"yə keçə bilər.

İdman.Biz bu barədə "The Sun" qəzetinə istinadən məlumat verir.

Əgər o, İngiltərədə qalmaq qərarına gələrsə, London klubundan gələn hər hansı bir təklif onun üçün prioritet olacaq. Məlumata görə, Salah "Beşiktaş", "Fənərbaxça" və "Qalatasaray"dan üç sərfəli təklif alıb. Lakin Səudiyyə Ərəbistanından gələn təkliflər maliyyə baxımından ən sərfəli deyil.

Hücumçu əvvəllər 2014-cü ildən 2016-cı ilə qədər "Çelsi"də oynayıb. O, "Liverpul"da doqquz mövsüm keçirib, komanda ilə Çempionlar Liqası, Premyer Liqa, İngiltərə Kuboku və UEFA Superkubokunu qazanıb. Misirli futbolçu ötən mövsüm 41 oyunda meydana çıxıb, 12 qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt 34 yaşlı futbolçunu 22 milyon avro dəyərində qiymətləndirir. Məhəmməd bu yaxınlarda azad agent olub.

İdman.Biz
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