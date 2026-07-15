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Keyn Argentina ilə oyundan əvvəl motivasiyaedici paylaşım edib

DÇ-2026
Xəbərlər
15 İyul 2026 19:59
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Keyn Argentina ilə oyundan əvvəl motivasiyaedici paylaşım edib

İngiltərə millisinin hücumçusu Harri Keyn 2026-cı il dünya çempionatının yarımfinalında Argentinaya qarşı oyundan əvvəl sosial mediada paylaşım edib.

Komandalar ABŞ-ın Atlanta şəhərindəki “Mercedes-Benz” stadionunda oynayacaqlar.

Matçı İsmail Elfat (ABŞ) idarə edəcək. Oyun bu gün, 15 iyulda, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

Keyn sosial mediada yazıb: “Əlimizdən gələni etməyə hazırıq”.

Hücumçu 2026-cı il dünya çempionatında altı oyunda altı qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib.

2026-cı il dünya çempionatının finalı 19 iyulda ABŞ-ın Nyu-Cersi ştatının İst-Raterford şəhərindəki “MetLife” stadionunda keçiriləcək.

İdman.Biz
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