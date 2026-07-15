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Fransanın məğlubiyyəti səbəbi ilə polis Yelisey çöllərinə girişi qapadıb

DÇ-2026
Xəbərlər
15 İyul 2026 09:48
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Fransanın məğlubiyyəti səbəbi ilə polis Yelisey çöllərinə girişi qapadıb

Fransa polisi futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatının yarımfinalında milli komandanın məğlubiyyətindən sonra təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib və Parisdə Yelisey çöllərini bağlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Parisin təhlükəsizlik qurumları məlumat yayıb.

Məlumatda həmçinin bildirilir ki, Paris polisi mümkün iğtişaşları gözlədiyi üçün tam döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib. Hələlik Yelisey çöllərinə girişin neçə gün qapalı qalacağı açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, 2022-ci ildə də Fransa millisinin məğlubiyyəti Paris küçələrində baş verən iğtişaşlarla müşayiət olunmuşdu.

Əlavə edək ki, bu gecə İspaniya yığması DÇ-2026-nın yarımfinalında Fransa millisini 2:0 hesabı ilə məğlub edərək tarixində ikinci dəfə dünya çempionatının finalına yüksəlib. Qolları Mikel Oyarzabal (Lamin Yamalın qazandırdığı penaltini dəqiq yerinə yetirib) və Pedro Porro vurublar.

İdman.Biz
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