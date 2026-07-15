15 İyul 2026
AZ

Dieqo Maradonanın oğlu İngiltərə ilə oyun barədə: “Atam bu matçı adi hesab etməzdi”

DÇ-2026
Xəbərlər
15 İyul 2026 06:12
71
Dieqo Maradonanın oğlu İngiltərə ilə oyun barədə: “Atam bu matçı adi hesab etməzdi”

Dieqo Maradonanın oğlu Dieqo Sinaqra Maradona Argentina və İngiltərə arasında keçiriləcək 2026-cı il dünya çempionatının yarımfinalından danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, millilərin futbol rəqabətinin katalizatoru İngiltərənin qazandığı 1982-ci il Folklend müharibəsidir. 1986-cı il dünya çempionatında Dieqo Maradona "Tanrının əli" qolunu Argentinanın məğlubiyyətinin simvolik qisası adlandırıb.

“Atam bu matçı adi deyil, sadəcə növbəti oyun hesab edərdi. İstədiyimizi deyə bilərik, amma bu matç normal deyildi və heç vaxt olmayacaq. Bütün argentinalılar və Maradona azarkeşləri üçün bu, Folklend müharibəsi ilə bağlı hər şeyi, orada həlak olan qardaşlarımızı və həmçinin 1986-cı ildə atamın başına gələnləri xatırladan həqiqətən unikal bir hadisə olacaq. O, tarixi bir matçda qalib gəldi və o vaxtdan bəri İngiltərəyə qarşı matçlarda heç bir şey adi olmayıb”, - deyə Dieqo Sinaqra bildirib.

Daha əvvəl Argentinanın xarici işlər naziri Pablo Kirno Folklend adalarının (Malvin adaları) mülkiyyəti məsələsi ilə bağlı yeni danışıqların başlanmasını tələb etmişdi.

Komandalar arasında yarımfinal oyunu bu gün Bakı vaxtı ilə 23:00-da başlayacaq. İspaniya millisi daha əvvəl Fransanı 2:0 məğlub edərək yarımfinala vəsiqə qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İspaniya məğlubiyyətsiz seriyaya görə dünya rekordunu təkrarlayıb
04:17
Dünya futbolu

İspaniya məğlubiyyətsiz seriyaya görə dünya rekordunu təkrarlayıb

İspaniya sonuncu dəfə 22 mart 2024-cü ildə uduzub
Deşam dünya çempionatlarında ən çox oyun keçirən baş məşqçidir
03:10
DÇ-2026

Deşam dünya çempionatlarında ən çox oyun keçirən baş məşqçidir

Didye Deşam 2012-ci ildən Fransa millisini çalışdırır
İspaniya mundiallarda penalti zərbələrinə görə liderdir
02:07
DÇ-2026

İspaniya mundiallarda penalti zərbələrinə görə liderdir

İkinci yerdə Fransa gəlir
İspaniya Fransanı necə dayandırdı? - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ
01:32
DÇ-2026

İspaniya Fransanı necə dayandırdı? - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ

Yamal penalti qazandırdı, Porro üstünlüyü möhkəmləndirdi, de la Fuentenin komandası isə Mbappeni qolsuz qoydu

DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında
00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında - YENİLƏNİB + VİDEO

İspaniya DÇ-2010-dakı nəticəsini təkrar etməyə yaxındır
Oyarsabal İspaniya millisində mundialların bombardiri rekordunu təkrarlayıb
00:12
DÇ-2026

Oyarsabal İspaniya millisində mundialların bombardiri rekordunu təkrarlayıb

Emilio Butragenyo və David Vilya dünya çempionatında İspaniya üçün beş qol vurmuşdular

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 21:22
Çimərlik voleybolu

Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

İbrahim Məmmədov və Muhəmməd Aslanlı üçüncü yer uğrunda Latviya təmsilçilərini məğlub ediblər
Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 22:24
Basketbol

Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

U-20 yığmamız meydan sahibinə 72:66 hesabı ilə qalib gəlib
“Neftçi” Sloveniyadakı sonuncu yoxlama oyununda uduzub
13 İyul 22:04
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” Sloveniyadakı sonuncu yoxlama oyununda uduzub - YENİLƏNİB

Qarşılaşma rəqibin 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb
UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir
14 İyul 23:19
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir - YENİLƏNİB + VİDEO

"Sabah"ın növbəti mərhələdə rəqibi Finlandiyanın KuPS kollektivi olacaq