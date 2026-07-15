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İspaniya mundiallarda penalti zərbələrinə görə liderdir

DÇ-2026
Xəbərlər
15 İyul 2026 02:07
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İspaniya mundiallarda penalti zərbələrinə görə liderdir

İspaniya millisinin hücumçusu Mikel Oyarsabal 2026-cı il dünya çempionatının yarımfinal matçında Fransaya qarşı penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirib.

İdman.Biz bildirir ki, bu, İspaniyanın dünya çempionatlarında penaltidən vurduğu 17-ci qolu idi.

İspaniya millisi bu kateqoriyada liderlik edir.

İkinci yerdə Fransa (16) gəlir, İngiltərə (14) ilk üçlüyü tamamlayır, ardınca Argentina və Almaniya (hər biri 13) gəlir.

İspaniya DÇ-2026-nın yarımfinalında Fransaya 2:0 hesabı ilə qalib gələrək finala yüksəlib.

İdman.Biz
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