İspaniya mundiallarda penalti zərbələrinə görə liderdir

İspaniya millisinin hücumçusu Mikel Oyarsabal 2026-cı il dünya çempionatının yarımfinal matçında Fransaya qarşı penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirib.
İdman.Biz bildirir ki, bu, İspaniyanın dünya çempionatlarında penaltidən vurduğu 17-ci qolu idi.
İspaniya millisi bu kateqoriyada liderlik edir.
İkinci yerdə Fransa (16) gəlir, İngiltərə (14) ilk üçlüyü tamamlayır, ardınca Argentina və Almaniya (hər biri 13) gəlir.
İspaniya DÇ-2026-nın yarımfinalında Fransaya 2:0 hesabı ilə qalib gələrək finala yüksəlib.