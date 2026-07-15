İspaniya Fransanı necə dayandırdı? - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ

İspaniya millisi futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatının ilk finalçısı olub. Luis de la Fuentenin komandası yarımfinalda Fransanı 2:0 hesabı ilə məğlub edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Dallasdaki AT&T stadionunda keçirilən qarşılaşma iki ulduzlarla zəngin hücum xəttinin açıq futbolundan daha çox İspaniyanın taktiki yetkinliyinin nümayişinə çevrildi. İspanlar imkanlarından maksimum yararlandı, meydanın mərkəzində üstünlük qazandı və Kilian Mbappenin təsir imkanlarını minimuma endirdi.
Matçın ilk hissəsinin əsas qəhrəmanı Lamin Yamal oldu. 22-ci dəqiqədə gənc cinah oyunçusu cərimə meydançasına daxil olarkən Lyuka Din qaydanı pozdu. Təyin olunan penaltini Mikel Oyarsabal dəqiq yerinə yetirərək turnirdəki beşinci qolunu vurdu – 1:0.
Bu qol oyunun ssenarisini tamamilə dəyişdi. Həmin ana qədər nə Fransa, nə də İspaniya DÇ-2026-da hesabda geri düşməmişdi. İlk dəfə hesabı bərabərləşdirmək məcburiyyətində qalan fransızlar nizamlı İspaniya müdafiəsini yarmaqda çətinlik çəkdilər.
Salibanın zədəsi Fransanın planlarını pozdu
Didye Deşam Mbappe, Usman Dembele və Bredli Barkolanın yer aldığı hücum üçlüyünə güvənirdi. Lakin İspaniya rəqibin sürətli əks-hücumlarının qarşısını almağı bacardı.
Üstəlik, Vilyam Salibanın ilk hissədə zədələnərək meydanı tərk etməsi Fransa üçün ciddi itki oldu. Deşam fasiləyədək müdafiə xəttini yenidən qurmağa məcbur qaldı.
İspaniya isə hesabda öndə olsa da, geri çəkilmədi. Rodri, Fabian Ruiz və Dani Olmo oyunun tempinə nəzarət etdi, cinah müdafiəçiləri isə riskləri düzgün hesablayaraq hücuma qoşuldu.
Fransa topa daha çox sahib olsa da, hücumların böyük hissəsi uzaq ötürmələr və fərdi cəhdlərlə yekunlaşırdı. Mbappe isə əksər hallarda topu qapıdan uzaqda qəbul edir və bir neçə rəqibə qarşı oynamaq məcburiyyətində qalırdı.
İspaniyanın kompakt müdafiə sistemi, xüsusilə də Mark Kukurelyanın Mbappeyə qarşı oyunu Fransa hücumunun ritmini tamamilə pozdu.
Porro finala bileti rəsmiləşdirdi
Fasilədən sonra Deşam dəyişikliklərlə oyunu çevirməyə çalışsa da, ikinci qolu yenə İspaniya vurdu.
58-ci dəqiqədə Dani Olmonun hazırladığı hücumu Pedro Porro dəqiq zərbə ilə tamamladı və hesabı 2:0 etdi.
Bu qol iki komanda arasındakı əsas fərqi göstərdi. Fransa fərdi ustalığa arxalanırdı, İspaniya isə kollektiv futbol nümayiş etdirirdi.
Qalan dəqiqələrdə fransızlar irəli atılsa da, Mbappe və komanda yoldaşları İspaniyanın möhkəm müdafiəsini yarmağı bacarmadı. Kukurelya bir neçə dəfə Mbappenin təhlükəli zərbələrinin qarşısını aldı, ispanlar isə son fitədək intizamlı oyunlarını davam etdirdilər.
Qələbənin sirri balans idi
Bu qələbəni yalnız topa nəzarətlə izah etmək düzgün olmazdı. İspaniyanın əsas üstünlüyü balanslı futbol idi.
De la Fuentenin komandası lazım olan anlarda tempi artırır, topu itirdikdə isə dərhal kompakt müdafiə quruluşuna qayıdırdı. Nəticədə Mbappe, Dembele və Barkola sürətli hücumlar üçün demək olar ki, boş zona tapa bilmədilər.
İspaniya həm də psixoloji baxımdan üstün idi. İlk qoldan sonra hesabı qorumağa yox, oyunu idarə etməyə üstünlük verdi və Fransaya dönüş ümidi vermədi.
Yamal yenə Mbappeni kölgədə qoydu
Yarımfinalın əsas duellərindən biri Lamin Yamal ilə Kilian Mbappe arasında idi. Mbappe oyuna turnirin 8 qolu ilə çıxmışdı və bombardirlər yarışında liderlərdən biri idi.
Lakin bu dəfə diqqət mərkəzində yenə Yamal oldu. Məhz onun qazandırdığı penalti oyunun taleyini dəyişdi. Gənc ispan cinah oyunçusu müdafiəni daim gərginlik altında saxladı, Porro və Olmo üçün geniş boşluqlar yaratdı.
Mbappe isə DÇ-2026-da ilk dəfə qolsuz qaldı və komandasını xilas edə bilmədi.
İspaniyanın Fransa üzərində ardıcıl üçüncü böyük qələbəsi
İspaniya son illərdə Fransa üçün ən narahat rəqibə çevrilib.
“Qırmızı furiya” əvvəlcə AVRO-2024-ün yarımfinalında Fransanı 2:1 hesabı ilə məğlub etmişdi. Daha sonra UEFA Millətlər Liqasının 2025-ci il yarımfinalında 5:4 hesablı möhtəşəm qələbə qazanmışdı.
İndi isə dünya çempionatının yarımfinalında Fransa yenidən İspaniya səddini aşa bilmədi.
Bu məğlubiyyət Didye Deşam üçün xüsusilə ağır oldu. Fransa ardıcıl üçüncü dəfə dünya çempionatının finalına yüksəlmək arzusunu gerçəkləşdirə bilmədi.
İspaniya isə 2010-cu ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatının finalına yüksəldi. Həmin il Andres İnyestanın qolu sayəsində Niderlandı məğlub edən ispanlar tarixlərində ilk dünya çempionluğunu qazanmışdılar.
Çempionluğa aparan futbol
Bu İspaniya təkcə baxımlı futbol oynamır.
Bu komanda riskləri idarə etməyi, vacib anlarda soyuqqanlı qalmağı və ən güclü rəqiblərə qarşı nəticə qazanmağı bacarır.
Oyarsabal penaltini dəqiq yerinə yetirdi, Porro fərqi artırdı, müdafiə isə turnirin ən məhsuldar hücumlarından birini tamamilə zərərsizləşdirdi.
İspaniya DÇ-2026-da Fransanı ilk dəfə qolsuz qoydu və inamlı şəkildə finala yüksəldi.
İyulun 19-da keçiriləcək finalda de la Fuentenin komandası İngiltərə – Argentina yarımfinalının qalibi ilə qarşılaşacaq.
Rəqib kim olursa-olsun, İspaniya artıq bütün futbol dünyasına göstərdi ki, bu komanda təkcə gözəl futbol oynamır. O, dünya çempionu olmaq üçün lazım olan ən vacib keyfiyyətlərə də sahibdir.