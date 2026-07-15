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İspaniya məğlubiyyətsiz seriyaya görə dünya rekordunu təkrarlayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
15 İyul 2026 04:17
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İspaniya məğlubiyyətsiz seriyaya görə dünya rekordunu təkrarlayıb

İspaniya milli komandası 2026-cı il dünya çempionatının yarımfinalında Fransanı 2:0 hesabı ilə məğlub edərək məğlubiyyətsiz seriyasını 37 oyuna çatdırıb.

İdman.Biz bildirir ki, komandalar ABŞ-ın Arlinqton şəhərindəki AT&T stadionunda oynayıblar.

Bu qələbə onlara İtaliyanın 2018-ci ildən 2021-ci ilə qədər davam edən 37 oyunluq məğlubiyyətsiz seriyasına çatmaq imkanı verib.

İspaniya sonuncu dəfə 22 mart 2024-cü ildə uduzub, o zaman onlar yoldaşlıq görüşündə Kolumbiyaya 1-0 hesabı ilə məğlub olublar.

İdman.Biz
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