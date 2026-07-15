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Laport dünya çempionatının yarımfinalında öz ölkəsini məğlub edən ilk futbolçudur

DÇ-2026
Xəbərlər
15 İyul 2026 18:57
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Laport dünya çempionatının yarımfinalında öz ölkəsini məğlub edən ilk futbolçudur

İspaniya müdafiəçisi Emerik Laport tarixdə dünya çempionatının yarımfinalında doğma ölkəsini məğlub edən ilk oyunçu olub.

İdman.Biz-in məlumatına görə, Fransada anadan olan Laport bu ölkənin gənclər komandalarında 50-dən çox oyun keçirib, lakin Didye Deşamın rəhbərliyi altında böyüklər heyətində yer ala bilməyib.

Laport yeniyetmə yaşlarında “Atletik Bilbao”ya qoşulub. 2021-ci ildə İspaniya pasportu alıb və yeni milli komandasında debüt edib. Dünən, 14 iyulda İspaniya millisi 2026-cı il dünya çempionatının yarımfinalında Fransanı 2:0 hesabı ilə məğlub edərək finala yüksəlib.

İspaniya bu gün, 15 iyulda İngiltərə-Argentina yarımfinal matçının qalibi ilə qarşılaşacaq. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq. 2026-cı il dünya çempionatının finalı 19 iyulda ABŞ-ın Nyu-Cersi ştatının İst-Raterford şəhərindəki “MetLife” stadionunda keçiriləcək.

İdman.Biz
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