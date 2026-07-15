Olise “Real Madrid”ə keçmək istədiyini bildirib

Fransanın və “Bavariya”nın hücumçusu Maykl Olise yay transfer pəncərəsində “Real Madrid”ə qoşulmaq istəyini bildirib.
İdman.Biz bildirir ki, fransız oyunçu “Real Madrid”in karyerası üçün ideal klub olduğuna inanır və “Real”la rekord qıran transfer əldə etməyə ümid edir.
Lakin “Bavariya”nın mövqeyi dəyişməz olaraq qalır: Alman klubu oyunçunu satmaq istəmir. Alman klubu onun müqaviləsini uzatmaq istəyir, lakin potensial əvəzedicilərlə də əlaqə saxlayıb. Oyunçu bu məsələni dünya çempionatından sonra rəhbərliklə müzakirə etməyi planlaşdırır.
Ötən mövsüm hücumçu bütün yarışlarda 52 oyunda meydana çıxıb, 22 qol vurub və 31 məhsuldar ötürmə edib. Olisenin hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilə qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 150 milyon avrodur.