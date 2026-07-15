Folklend müharibəsi veteranları futbolun müharibə ilə müqayisəsinə etiraz ediblər

Folklend müharibəsinin uelsli veteranı Saymon Ueston futbol matçı ilə müharibənin müqayisəsini pisləyib.
İdman.Biz bildirir ki, daha əvvəl İngiltərə millisinin keçmiş hücumçusu Yan Rayt 2026-cı il dünya çempionatının yarımfinalında İngiltərə millisinin Argentinaya qarşı oyunundan əvvəl demişdi: "Biz məğlubiyyət müharibəsi ilə üzləşirik - bu, sadəcə bir oyun deyil. Argentinaya sevgim yoxdur. Hakimin Messinin ən yaxşı dostu olduğu barədə söhbətlər gedir".
"Bəziləri futbolçuları meydanda qəhrəman adlandırırlar, amma bu, belə terminlərin həddindən artıq istifadəsidir. Onlar futbolçudurlar. Bunu meydanda həyatlarını təhlükəyə atmaqla müqayisə edə bilməzsən. Bu, döyüş meydanına bənzəmir", - Ueston deyib.
O, həmçinin dünya çempionatının yarımfinalına çıxmalarını qeyd edərkən Argentinada Malvin adaları kimi tanınan Folklend adalarına iddia sözləri olan mahnı oxuyan Argentina oyunçularını da tənqid edib.
"Bu, sadəcə bir futbol matçıdır və 44 il əvvəl baş verənlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Hazırkı oyunçuların heç biri o vaxt doğulmamışdı. Buna görə də Malvin adaları haqqında mahnı oxumaq sadəcə cəfəngiyatdır. Bu, rüsvayçılıqdır", - deyə Ueston "The Telegraph" qəzetinə verdiyi müsahibədə əlavə edib.
Folklend müharibəsi zamanı Kral Dəniz Piyadalarında xidmət etmiş Peter Robinson da bu məsələ ilə bağlı fikirlərini bildirib.
"İdman idman olaraq qalmalıdır. Münaqişələr münaqişədir. Onlar heç vaxt kəsişməməlidir. Bura döyüş meydanı deyil. Mən futbol oynamıram. Orada primadonnalar çoxdur", - Robinson deyib.
Argentina və Böyük Britaniya arasında məlum toqquşma 1982-ci ildə baş verib. Nəticədə, Folklend adaları Britaniyada qalıb.