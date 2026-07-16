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1966-cı ildən bəri ən gec ilk zərbə İngiltərə-Argentina matçında vurulub

DÇ-2026
Xəbərlər
16 İyul 2026 00:13
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1966-cı ildən bəri ən gec ilk zərbə İngiltərə-Argentina matçında vurulub

2026-cı il dünya çempionatının yarımfinalında İngiltərə və Argentina arasında ilk zərbə 33-cü dəqiqədə vurulub - bu, 1966-cı ildən bəri mundial tarixində ən gec zərbədir.

İdman.Biz bu barədə Opta Sports-a istinadən məlumat verir.

Komandalar ABŞ-ın Atlanta şəhərindəki “Mercedes-Benz” stadionunda oynayır. Matçı İsmail Elfat (ABŞ) idarə edir.

Bundan əvvəl İspaniya 2026-cı il dünya çempionatının yarımfinalında Fransanı 2:0 hesabı ilə məğlub etmişdi. Final 19 iyulda keçiriləcək.

Argentina hazırkı dünya çempionudur.

İdman.Biz
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