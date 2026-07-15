16 İyul 2026
AZ

La Liqa prezidenti: “İspaniya sübut edir ki, böyük uğurlar təsadüfi deyil”

DÇ-2026
Xəbərlər
15 İyul 2026 23:51
45
La Liqa prezidenti: “İspaniya sübut edir ki, böyük uğurlar təsadüfi deyil”

La Liqa prezidenti Xavyer Tebas İspaniyanın 2026-cı il dünya çempionatının finalına vəsiqə qazanması və dünyanın ən yaxşı oyunçu və məşqçi inkişaf sistemi haqqında danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, İspaniya DÇ-2026-nın yarımfinalında Fransanı 2:0 hesabı ilə məğlub edib.

"İspaniya Liqası təkcə ən yüksək səviyyədə yarışmır, həm də oyunçuları inkişaf etdirir, məşqçilər yetişdirir, bilik ixrac edir və mövsümbəmövsüm dünya futbolunun səviyyəsini yüksəldir.

İspaniya bir daha sübut edir ki, böyük uğurlar təsadüfən baş vermir. Onlar zəhmətdən, məşq sistemindən, klublardan və futbolun xüsusi anlayışından yaranır.

Fransa üzərində inamlı qələbədən sonra dünya çempionatının finalına bu çıxış sadəcə istedadlı oyunçu nəslindən daha dərin bir şeyi əks etdirir.

Bu, klubların erkən mərhələlərdən istedada, məşqə və inkişafa sərmayə qoyduğu dünyanın ən yaxşı oyunçu və məşqçi inkişaf sistemini yaratmaq üçün onilliklər ərzində görülən işlərin nəticəsidir. Çoxlarının şübhə altına aldığı bu model bir daha öz böyük gücünü sübut edir", - Tebas deyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026: İngiltərə - Argentina matçında ikinci hissədir
00:06
DÇ-2026

DÇ-2026: İngiltərə - Argentina matçında ikinci hissədir - YENİLƏNİR

Bu görüşün qalibi iyulun 19-da keçiriləcək finalda İspaniya ilə qarşılaşacaq
Folklend müharibəsi veteranları futbolun müharibə ilə müqayisəsinə etiraz ediblər
15 İyul 23:35
DÇ-2026

Folklend müharibəsi veteranları futbolun müharibə ilə müqayisəsinə etiraz ediblər

Argentina və Böyük Britaniya arasında məlum toqquşma 1982-ci ildə baş verib
Fransanın İspaniyaya məğlubiyyətindən sonra Lyuka Din irqçi təhqirlərə məruz qalıb
15 İyul 23:20
DÇ-2026

Fransanın İspaniyaya məğlubiyyətindən sonra Lyuka Din irqçi təhqirlərə məruz qalıb

Oyundan sonra Din sosial mediada təhqiramiz mesajlarla hədəfə alınıb
Ronaldo Neymara: “Hələ Ançelottiyə lazım olacaqsan”
15 İyul 22:49
Dünya futbolu

Ronaldo Neymara: “Hələ Ançelottiyə lazım olacaqsan”

Neymar DÇ-2026-da iki oyun keçirib və bir qol vurub
Argentinanın vitse-prezidenti: “İşğalçı ingilisləri dayandırmalıyıq”
15 İyul 21:17
DÇ-2026

Argentinanın vitse-prezidenti: “İşğalçı ingilisləri dayandırmalıyıq”

Siyasətçi diplomatik dildən çəkinərək ingilis futbolçularını sərt şəkildə “quldur qəsbkarlar” adlandırıb
Almaniya Futbol Birliyi İnfantinonun yenidən FIFA prezidenti seçilməsini dəstəkləməyib
15 İyul 20:30
Dünya futbolu

Almaniya Futbol Birliyi İnfantinonun yenidən FIFA prezidenti seçilməsini dəstəkləməyib

Hazırkı FİFA prezidenti Canni İnfantino yenidən seçilmək niyyətindədir

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir
14 İyul 23:19
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir - YENİLƏNİB + VİDEO

"Sabah"ın növbəti mərhələdə rəqibi Finlandiyanın KuPS kollektivi olacaq
DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında
15 İyul 00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında - YENİLƏNİB + VİDEO

İspaniya DÇ-2010-dakı nəticəsini təkrar etməyə yaxındır
“Neftçi” Sloveniyadakı sonuncu yoxlama oyununda uduzub
13 İyul 22:04
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” Sloveniyadakı sonuncu yoxlama oyununda uduzub - YENİLƏNİB

Qarşılaşma rəqibin 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb
Nəriman Axundzadənin komandası “Börnli” heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
13 İyul 09:58
Futbol

Nəriman Axundzadənin komandası “Börnli” heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma hər iki komanda üçün yeni mövsüm öncəsi hazırlıq çərçivəsində baş tutub