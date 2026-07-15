La Liqa prezidenti: “İspaniya sübut edir ki, böyük uğurlar təsadüfi deyil”

La Liqa prezidenti Xavyer Tebas İspaniyanın 2026-cı il dünya çempionatının finalına vəsiqə qazanması və dünyanın ən yaxşı oyunçu və məşqçi inkişaf sistemi haqqında danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, İspaniya DÇ-2026-nın yarımfinalında Fransanı 2:0 hesabı ilə məğlub edib.
"İspaniya Liqası təkcə ən yüksək səviyyədə yarışmır, həm də oyunçuları inkişaf etdirir, məşqçilər yetişdirir, bilik ixrac edir və mövsümbəmövsüm dünya futbolunun səviyyəsini yüksəldir.
İspaniya bir daha sübut edir ki, böyük uğurlar təsadüfən baş vermir. Onlar zəhmətdən, məşq sistemindən, klublardan və futbolun xüsusi anlayışından yaranır.
Fransa üzərində inamlı qələbədən sonra dünya çempionatının finalına bu çıxış sadəcə istedadlı oyunçu nəslindən daha dərin bir şeyi əks etdirir.
Bu, klubların erkən mərhələlərdən istedada, məşqə və inkişafa sərmayə qoyduğu dünyanın ən yaxşı oyunçu və məşqçi inkişaf sistemini yaratmaq üçün onilliklər ərzində görülən işlərin nəticəsidir. Çoxlarının şübhə altına aldığı bu model bir daha öz böyük gücünü sübut edir", - Tebas deyib.