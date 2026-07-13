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“Barselona” ekvadorlu 18 yaşlı müdafiəçini icarəyə götürüb

Dünya futbolu
Xəbərlər
13 İyul 2026 21:35
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“Barselona” ekvadorlu 18 yaşlı müdafiəçini icarəyə götürüb

“Barselona” 18 yaşlı ekvadorlu müdafiəçi Xosue Kaysedonu “LDU Quito”dan almaq hüququ ilə icarəyə götürdüyünü açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, o, Kataloniya klubunun ehtiyat komandası olan “Barca Atletik”də oynayacaq.

“Kaysedo cinahdakı fəaliyyəti, sürəti və hücumlara qoşulmaq bacarığı ilə seçilən perspektivli hücumçu sol cinah müdafiəçisidir. Bundan əlavə, ekvadorlu çox yönlüdür və təkcə müdafiədə deyil, həm də cinahda daha yüksək səviyyədə oynaya bilir”, - klubun açıqlamasında deyilir.

Xosue Kaysedonun transferi “Barca Atletik”in gənc istedadları cəlb etmək strategiyasına uyğundur. Klubun mətbuat xidməti bildirib ki, müdafiəçinin “Barselona” sistemində daha da inkişaf etmək üçün böyük potensialı var.

Keçən mövsüm Kaysedo “LDU Quito”nun əsas komandasında oynayıb və 20 rəsmi oyun keçirib. O, həmçinin Libertadores Kubokunda debüt edib və Boliviyanın “Olveys Redi” klubuna qarşı matçda oynayıb.

İdman.Biz
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