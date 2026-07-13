Lyuka Din PSJ-yə keçəcək

“Aston Villa” və Fransa millisinin müdafiəçisi Lyuka Din karyerasını Fransada davam etdirəcək.
İdman.Biz Fabrizio Romanoya istinadən bildirir ki, PSJ rəhbərliyi 32 yaşlı oyunçu ilə müqavilə imzalamaq üçün şifahi razılığa gəlib.
Parislilər artıq ingilis klubuna sol cinah müdafiəçisinin müqaviləsindəki sərbəst buraxılış bəndini aktivləşdirəcəklərini bildiriblər. Satınalma məbləği 10 milyon avrodan azdır və müqavilə rəsmi olaraq 2026-cı il dünya çempionatından sonra bağlanacaq. Fransız futbolçu Nunu Mendeşin dublyoru kimi oynamağa razılıq verib. Din əvvəllər 2013-cü ildən 2015-ci ilə qədər PSJ-də oynayıb.
Ötən 2025/2026 mövsümündə Lukas bütün turnirlərdə 33 oyunda meydana çıxıb və iki məhsuldar ötürmə edib.