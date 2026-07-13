13 İyul 2026
AZ

Lyuka Din PSJ-yə keçəcək

Dünya futbolu
Xəbərlər
13 İyul 2026 18:44
16
Lyuka Din PSJ-yə keçəcək

“Aston Villa” və Fransa millisinin müdafiəçisi Lyuka Din karyerasını Fransada davam etdirəcək.

İdman.Biz Fabrizio Romanoya istinadən bildirir ki, PSJ rəhbərliyi 32 yaşlı oyunçu ilə müqavilə imzalamaq üçün şifahi razılığa gəlib.

Parislilər artıq ingilis klubuna sol cinah müdafiəçisinin müqaviləsindəki sərbəst buraxılış bəndini aktivləşdirəcəklərini bildiriblər. Satınalma məbləği 10 milyon avrodan azdır və müqavilə rəsmi olaraq 2026-cı il dünya çempionatından sonra bağlanacaq. Fransız futbolçu Nunu Mendeşin dublyoru kimi oynamağa razılıq verib. Din əvvəllər 2013-cü ildən 2015-ci ilə qədər PSJ-də oynayıb.

Ötən 2025/2026 mövsümündə Lukas bütün turnirlərdə 33 oyunda meydana çıxıb və iki məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Mançester Yunayted” Andrey Santosun transferini açıqlayıb
18:29
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” Andrey Santosun transferini açıqlayıb

Santos 2023-cü ilin yanvar ayından bəri “Çelsi”nin cinah müdafiəçisidir
Xorvatiya millisinin baş məşqçisi Slaven Biliç olacaq
17:42
Futbol

Xorvatiya millisinin baş məşqçisi Slaven Biliç olacaq

Biliçin son iş yeri Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Fateh” klubu olub
Elmar Baxşıyev: “Yarımfinaldakı komandaların hər biri dünya çempionu olmaq gücündədir”
17:13
DÇ-2026

Elmar Baxşıyev: “Yarımfinaldakı komandaların hər biri dünya çempionu olmaq gücündədir”

45 yaşlı mütəxəssis son oyunların nəticələrinin favorit anlayışını aradan qaldırdığını vurğulayıb

Belçikalı yarımmüdafiəçi “Mançester Yunayted”də
16:42
Futbol

Belçikalı yarımmüdafiəçi “Mançester Yunayted”də

“Mançester Yunayted”lə “Aston Villa” razılıq əldə edib
DÇ-2026-nın tapıntısı 70 milyon avroya “Aston Villa”ya keçir
13:59
Dünya futbolu

DÇ-2026-nın tapıntısı 70 milyon avroya “Aston Villa”ya keçir

Futbolçunu əldə etmək üçün “Nyukasl”da hərəkətə keçmişdi

Qari Nevill: “Biz argentinalılardan daha güclüyük”
13:13
DÇ-2026

Qari Nevill: “Biz argentinalılardan daha güclüyük”

“Mançester Yunayted”in sabiq müdafiəçisi hesab edir ki, ingilislər rəqibdən daha güclüdür

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir
12 İyul 03:47
DÇ-2026

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda onların rəqibləri Argentina - İsveçrə matçının qalibi olacaq
DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur
11 İyul 01:00
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Qalib komanda yarımfinalda Fransa ilə üz-üzə gələcək
“IBA Çempionlar Gecəsi” - Sübhan Mamedov Riçard Qardı erkən təslim etdi
10 İyul 23:16
Boks

“IBA Çempionlar Gecəsi” - Sübhan Mamedov Riçard Qardı erkən təslim etdi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gecənin xüsusi qonaqları sırasında dünya boksunun tanınmış simaları yer alır
Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 21:22
Çimərlik voleybolu

Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

İbrahim Məmmədov və Muhəmməd Aslanlı üçüncü yer uğrunda Latviya təmsilçilərini məğlub ediblər