13 İyul 2026
AZ

Elmar Baxşıyev: “Yarımfinaldakı komandaların hər biri dünya çempionu olmaq gücündədir”

DÇ-2026
Xəbərlər
13 İyul 2026 17:13
131
Elmar Baxşıyev: “Yarımfinaldakı komandaların hər biri dünya çempionu olmaq gücündədir”

“ABŞ, Meksika və Kanadada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının yarımfinalına yüksələn komandaların hər biri qızıl medal qazanmaq gücündədir”.

Bunu “Araz-Naxçıvan” futbol klubunun sabiq baş məşqçisi Elmar Baxşıyev deyib.

45 yaşlı mütəxəssis bu mərhələdəki dörd kollektivdən üçünün Avropanı təmsil etdiyini xatırladıb.

“Yarımfinalda üç Avropa komandası var. Bu da onu göstərir ki, “köhnə qitə”də futbol daha da inkişaf edir. Amma dörd millinin hamısı dünya çempionu olmaq gücündədir”, - deyə o report.az-a açıqlamasında vurğulayıb.

E.Baxşıyevin sözlərinə görə, hansısa yığmanın finala yüksələcəyini proqnozlaşdırmaq çətindir:

“Mundialdakı son oyunlar onu göstərir ki, öncədən hansısa komandanı favorit göstərmək mümkün deyil. Məncə, daha şanslı millilər həlledici qarşılaşmaya vəsiqə qazanacaqlar. Güc nisbətləri eyni olduğu üçün burada daha çox psixoloji və şans amili rol oynayacaq”.

Xatırladaq ki, yarımfinal mərhələsinin Fransa - İspaniya oyunu iyulun 14-də, İngiltərə - Argentina matçı isə 15-də keçiriləcək. DÇ-2026 iyulun 19-da başa çatacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qari Nevill: “Biz argentinalılardan daha güclüyük”
13:13
DÇ-2026

Qari Nevill: “Biz argentinalılardan daha güclüyük”

“Mançester Yunayted”in sabiq müdafiəçisi hesab edir ki, ingilislər rəqibdən daha güclüdür
Yamal 19 yaşını dünya çempionatında qeyd edir
12:43
DÇ-2026

Yamal 19 yaşını dünya çempionatında qeyd edir

İspaniya millisinin gənc ulduzu ad günündən bir gün sonra DÇ-2026-nın yarımfinalında Fransa ilə qarşılaşacaq
Dörd çempion, dörd mümkün final: DÇ-2026 hansı tarixlə yadda qalacaq? - İDMAN.BİZ-in İCMALI
10:13
DÇ-2026

Dörd çempion, dörd mümkün final: DÇ-2026 hansı tarixlə yadda qalacaq? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Yarımfinala FIFA reytinqinin ilk dörd pilləsində qərarlaşan və ümumilikdə yeddi dünya çempionluğu qazanmış millilər yüksəlib
“İçəndə oyun başqa cür görünür” - Roy Kindən Holandın atasına cavab
07:26
DÇ-2026

“İçəndə oyun başqa cür görünür” - Roy Kindən Holandın atasına cavab

İrlandiya millisinin sabiq kapitanı Norveçin məğlubiyyətində hakimin günahlandırılması ilə razılaşmayıb
Baloqunun diskvalifikasiyası ilə bağlı gülməli arqument
06:15
DÇ-2026

Baloqunun diskvalifikasiyası ilə bağlı gülməli arqument

“The Times” qərarın FIFA İntizam Komitəsinin sədri tərəfindən təkbaşına qəbul edildiyini yazıb
Dünya çempionatının 100 qarşılaşması keyfiyyətinə görə sıralanıb
00:58
DÇ-2026

Dünya çempionatının 100 qarşılaşması keyfiyyətinə görə sıralanıb

“Sports Illustrated” 2026-cı il dünya çempionatını araşdırıb

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir
12 İyul 03:47
DÇ-2026

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda onların rəqibləri Argentina - İsveçrə matçının qalibi olacaq
DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur
11 İyul 01:00
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Qalib komanda yarımfinalda Fransa ilə üz-üzə gələcək
“IBA Çempionlar Gecəsi” - Sübhan Mamedov Riçard Qardı erkən təslim etdi
10 İyul 23:16
Boks

“IBA Çempionlar Gecəsi” - Sübhan Mamedov Riçard Qardı erkən təslim etdi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gecənin xüsusi qonaqları sırasında dünya boksunun tanınmış simaları yer alır
Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 21:22
Çimərlik voleybolu

Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

İbrahim Məmmədov və Muhəmməd Aslanlı üçüncü yer uğrunda Latviya təmsilçilərini məğlub ediblər