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Baloqunun diskvalifikasiyası ilə bağlı gülməli arqument

DÇ-2026
Xəbərlər
13 İyul 2026 06:15
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Baloqunun diskvalifikasiyası ilə bağlı gülməli arqument

ABŞ millisinin hücumçusu Folarin Baloqunun diskvalifikasiyasının dayandırılması ilə bağlı qərarın təfərrüatı məlum olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, qərarı FIFA İntizam Komitəsinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən olan sədri Məhəmməd Əl-Kamali təkbaşına qəbul edib.

“The Times”ın məlumatına görə, FIFA İntizam Komitəsinin 18 üzvü olsa da, digər 17 nəfər qərarın qəbulunda iştirak etməyib və məsələ ilə bağlı onlarla məsləhətləşmə aparılmayıb.

FIFA Baloqunun 2026-cı il dünya çempionatının 1/16 finalında Bosniya və Herseqovina ilə keçirilən və ABŞ-nin 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatan oyunda aldığı qırmızı vərəqəyə görə tətbiq edilən bir matçlıq diskvalifikasiyanı dayandırıb.

Bu qərar hücumçuya dünya çempionatının 1/8 finalında Belçikaya qarşı oynamaq imkanı verib. ABŞ millisi həmin görüşdə 1:4 hesabı ilə məğlub olub.

ABŞ prezidenti Donald Tramp məsələ ilə bağlı FIFA prezidenti Canni İnfantino ilə danışdığını təsdiqləyib.

İdman.Biz
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