“Mançester Yunayted” Andrey Santosun transferini açıqlayıb

“Çelsi”nin 22 yaşlı yarımmüdafiəçisi Andrey Santos “Mançester Yunayted”ə keçib.
İdman.Biz bildirir ki, “qırmızı şeytanlar” braziliyalı futbolçunun transferini rəsmi saytında açıqlayıb.
Tərəflər 2031-ci ilə qədər müqavilə imzalayıblar və müqavilənin müddətini uzatmaq hüququ da var.
Mediada daha əvvəl bu sövdələşmənin 50 milyon funt sterlinq (58,5 milyon avro) olduğu bildirilirdi.
Santos 2023-cü ilin yanvar ayından bəri “Çelsi”nin cinah müdafiəçisidir. Ötən mövsüm yarımmüdafiəçi bütün yarışlarda 43 oyun keçirib, üç qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-a görə, onun bazar dəyəri 40 milyon avrodur.