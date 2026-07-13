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“Mançester Yunayted” Andrey Santosun transferini açıqlayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
13 İyul 2026 18:29
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“Mançester Yunayted” Andrey Santosun transferini açıqlayıb

“Çelsi”nin 22 yaşlı yarımmüdafiəçisi Andrey Santos “Mançester Yunayted”ə keçib.

İdman.Biz bildirir ki, “qırmızı şeytanlar” braziliyalı futbolçunun transferini rəsmi saytında açıqlayıb.

Tərəflər 2031-ci ilə qədər müqavilə imzalayıblar və müqavilənin müddətini uzatmaq hüququ da var.

Mediada daha əvvəl bu sövdələşmənin 50 milyon funt sterlinq (58,5 milyon avro) olduğu bildirilirdi.

Santos 2023-cü ilin yanvar ayından bəri “Çelsi”nin cinah müdafiəçisidir. Ötən mövsüm yarımmüdafiəçi bütün yarışlarda 43 oyun keçirib, üç qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-a görə, onun bazar dəyəri 40 milyon avrodur.

İdman.Biz
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