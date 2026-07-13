Belçikalı yarımmüdafiəçi “Mançester Yunayted”də

İngiltərənin “Mançester Yunayted” futbol klubu “Aston Villa”nın və Belçika millisinin yarımmüdafiəçisi Yuri Tilemansın transferini razılaşdırıb. Tərəflər artıq razılığa gəliblər.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Fabritsio Romano sosial şəbəkə hesablarında məlumat yayıb.
Mənbənin bildirdiyinə görə, Tilemans yaxın günlərdə “Mançester Yunayted”ə qoşulacaq.
Daha əvvəl digər KİV-lər “Mançester Yunayted”in bu transfer üçün təxminən 41 milyon avro ödəyəcəyini yazmışdı.
Tilemans 2025/2026 mövsümündə bütün turnirlərdə 34 oyunda iştirak edib, iki qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə verib. Yuri 2026-cı il dünya çempionatında yarımfinala yüksələn Belçika millisinin əsas oyunçularından biri olub.