Bəhlul Mustafazadə və Musa Qurbanlının son durumu - Klubdan İdman.Biz-ə AÇIQLAMA

“Qarabağ”ın zədəli futbolçularının son durumu açıqlanıb.
Bu barədə İdman.Biz-ə Ağdam təmsilçisinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, müdafiəçi Bəhlul Mustafazadə bərpa prosesini davam etdirir. Təcrübəli futbolçu reabilitasiyanın növbəti mərhələsinə keçib və hazırda komandanın ümumi məşqlərində iştirak etmir. O, hazırlığını fərdi proqram əsasında davam etdirir.
Komandanın hücumçusu Musa Qurbanlının vəziyyətində də müsbət irəliləyiş var. Klubdan verilən məlumata görə, onun yaxın bir həftə ərzində fərdi hazırlıq prosesinə başlaması gözlənilir.
Qeyd edək ki, “Qarabağ” UEFA Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsində İslandiyanın “Vestri” klubu ilə qarşılaşıb. Bakıda keçirilən ilk görüşdə Ağdam təmsilçisi rəqibini 3:0 hesabı ilə məğlub edib.
Komandalar arasındakı cavab qarşılaşması iyulun 16-da Bakı vaxtı ilə saat 23:59-da baş tutacaq.