Makelele “Real”ın hazırkı heyətində hansı oyunçunun çatışmadığını açıqlayıb

"Real Madrid"in keçmiş yarımmüdafiəçisi Klod Makelele "Los Blancos"un yarımmüdafiəçi Orelyen Tçuameninin müqaviləsini uzatmaq istədiyi barədə şayiələrə reaksiya verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Makelele komandanın heyətini necə gücləndirməli olduğunu açıqlayıb.
“Tçuameni bütün mövsüm komandada yeganə sabit oyunçu idi. Mourinyo axmaq adam deyil; o, bacarıqlı məşqçidir, ən yaxşılardan biridir. O başa düşür ki, La Liqanı qazanmaq üçün güclü komandaya ehtiyacı var. “Real Madrid”də topu daşıya və müdafiəni yara bilən yarımmüdafiəçi yoxdur. Onlara Vinisius kimi hücumçulara sürətli ötürmələr edə bilən və eyni zamanda təkbaşına irəli gedə bilən oyunçu lazımdır”, - deyə Makelele bildirib.
Ötən mövsüm 25 yaşlı yarımmüdafiəçi bütün yarışlarda 49 oyun keçirib, iki qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt onun dəyərini 70 milyon avro olaraq qiymətləndirir.