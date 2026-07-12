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Serxio Aquero: “Əminəm ki, Xulian Alvares hələ “Atletiko Madrid”də qala bilər”

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 İyul 2026 02:09
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Serxio Aquero: “Əminəm ki, Xulian Alvares hələ “Atletiko Madrid”də qala bilər”

"Mançester Siti" və Argentina millisinin keçmiş oyunçusu Serxio Aquero hücumçu Xulian Alvaresin hələ də "Atletiko Madrid"də qalmaq şansının olduğunu düşünür.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyunçu daha əvvəl klubdan ayrılmaq istədiyini açıq şəkildə bildirib. 26 yaşlı argentinalı futbolçunun klubla müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir.

"Xulian Alvares dürüst danışıb və bu, yəqin ki, insanları qəzəbləndirir. Mənim də başıma oxşar bir şey gəlib. Əminəm ki, o, hələ də "Atletiko"da qala bilər; tərəflər yaxşı danışıqlar yolu ilə məsələləri həll edə bilərlər, amma yenə də Xulianın hansı vəziyyətdə olduğunu görməliyik", - deyə Sport.es Aquerodan sitat gətirir.

26 yaşlı hücumçu ötən mövsüm "Atletiko Madrid"də 52 oyun keçirib, 20 qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib. Oyunçuya daha əvvəl "Barselona", "Real Madrid", "Arsenal" və digər Avropa klublarından maraq bildirilib.

İdman.Biz
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