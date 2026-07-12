12 İyul 2026
AZ

“Qarabağ”dan ayrılan Sami Mmae Kipr klubuna keçdi

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 İyul 2026 20:05
84
“Qarabağ”dan ayrılan Sami Mmae Kipr klubuna keçdi

Xorvatiyanın “Dinamo Zaqreb” futbol klubunun müdafiəçisi Sami Mmae karyerasını Kiprdə davam etdirəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Pafos” 29 yaşlı futbolçunun transferini rəsmən açıqlayıb. Kiprin “Goal News” nəşrinin məlumatına görə, Mmae 2026/2027 mövsümünün sonunadək icarə əsasında Kipr təmsilçisinin formasını geyinəcək. Razılaşmaya futbolçunun satın alınması hüququ da daxil edilib.

“Pafos”un açıqlamasında Mmaenin Avropanın müxtəlif çempionatlarında və UEFA turnirlərində qazandığı təcrübəyə diqqət çəkilib. Mərakeş millisinin üzvü daha əvvəl “Gent” (KAA Gent), “Standard” (Standard Liège), “Maastrixt” (MVV Maastricht), “Sent-Tröyden” (Sint-Truiden), “Ferentsvaroş” (Ferencváros), “Dinamo Zaqreb” və “Qarabağ”da çıxış edib.

Kipr mətbuatı təcrübəli mərkəz müdafiəçisinin Rikardu Sa Pintonun rəhbərlik etdiyi komandanın müdafiə xəttində rəqabəti artıracağını yazıb. Mmaenin transferi “Pafos”un əsas heyət üçün nəzərdə tutulan sonuncu əcnəbi yerini də doldurub.

Sami Mmae 2025-ci ilin iyulunda “Dinamo Zaqreb”dən “Qarabağ”a icarəyə verilmişdi. Onun Ağdam klubundakı icarə müddəti iyunun 30-da başa çatıb. Müdafiəçi ötən mövsüm “Qarabağ”ın heyətində bütün turnirlər üzrə 15 matç keçirib və bir qol vurub.

Mmae “Pafos”da Azərbaycan futbolunun digər nümayəndəsi Murad Məmmədovla birlikdə çıxış edəcək. “Neftçi”nin yetirməsi olan 20 yaşlı cinah hücumçusu Kipr klubu ilə 2030-cu ilin yayınadək müqavilə imzalayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Adeyemi və Vetyen “Borussiya Dortmund”dan ayrılmağa yaxındırlar
20:41
Futbol

Adeyemi və Vetyen “Borussiya Dortmund”dan ayrılmağa yaxındırlar

Almaniya klubu hər iki futbolçunu başqa komandalarla transfer danışıqları aparmaq üçün məşqlərdən azad edib
Toral Bayramov Bursa televiziyasına Azərbaycan dilində futbol terminlərini tanıdıb - VİDEO
20:28
Futbol

Toral Bayramov Bursa televiziyasına Azərbaycan dilində futbol terminlərini tanıdıb - VİDEO

“Bursaspor”un yeni transferi Türkiyədə işlədilən futbol terminlərinin Azərbaycan dilindəki qarşılığını səsləndirib
Messi formasını Roberto Baccoya hədiyyə edib - FOTO
19:49
DÇ-2026

Messi formasını Roberto Baccoya hədiyyə edib - FOTO

İtaliya futbolunun əfsanəsi argentinalı kapitana təşəkkürünü bildirib
İnfantino: “Trampla demək olar ki, hər gün danışırıq”
19:17
DÇ-2026

İnfantino: “Trampla demək olar ki, hər gün danışırıq”

FIFA prezidenti ABŞ prezidentinin DÇ-2026-nın bütün oyunlarını televiziya vasitəsilə izlədiyini bildirib
“Fox Sports” Bellinqemin qolu ilə bağlı mübahisəyə “benzin tökdü” - YENİLƏNİB + VİDEO
18:58
DÇ-2026

“Fox Sports” Bellinqemin qolu ilə bağlı mübahisəyə “benzin tökdü” - YENİLƏNİB + VİDEO

FIFA sensor məlumatlarında təmas qeydə alınmadığını bildirsə də, Norveç tərəfi qərarla razılaşmayıb
Sisinin Misir millisi ilə görüşü müzakirələrə səbəb oldu - VİDEO
18:20
DÇ-2026

Sisinin Misir millisi ilə görüşü müzakirələrə səbəb oldu - VİDEO

Futbolçuların prezidentlə əl sıxmaq üçün uzaq məsafədən əyilmələri sosial şəbəkələrdə tənqid edilib

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi
9 İyul 21:54
Futbol

“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutub
DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir
03:47
DÇ-2026

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda onların rəqibləri Argentina - İsveçrə matçının qalibi olacaq
DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur
11 İyul 01:00
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Qalib komanda yarımfinalda Fransa ilə üz-üzə gələcək
DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır
10 İyul 02:02
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa ardıcıl üçüncü dəfə mundialların yarımfinalına yüksəlir