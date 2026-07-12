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“Fiorentina” fransız yarımmüdafiəçi Artur Attanın transferini açıqlayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 İyul 2026 07:10
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“Fiorentina” fransız yarımmüdafiəçi Artur Attanın transferini açıqlayıb

“Fiorentina” rəsmi saytında fransız yarımmüdafiəçi Artur Attanın “Udineze”dən transferini elan edib.

İdman.Biz bildirir ki, Artur Atta “Renn” və “Mets” klublarının yetirməsidir.

O, 2024-cü ilin yayından icarə əsasında “Udineze”yə qoşulub və 2025-ci ilin iyun ayında kluba daimi olaraq qoşulub. Atta bütün yarışlarda “Udineze”də 63 oyuna çıxıb, altı qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib.

Transfermarkt-a görə, onun hazırkı bazar dəyəri 25 milyon avrodur.

“Fiorentina” ötən mövsüm A Seriyasında 15-ci yeri tutub.

İdman.Biz
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