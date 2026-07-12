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İspaniyanın U19 millisi Avropa çempionu olub

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 İyul 2026 00:09
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İspaniyanın U19 millisi Avropa çempionu olub

İspaniya milli komandası 2026-cı il 19 yaşadək oğlanlar arasında Avropa çempionatının qalibi olub.

İdman.Biz bildirir ki, onlar finalda Almaniyanı 2:0 hesabı ilə məğlub etdilər. Həlledici matç Uelsin Reksam şəhərindəki “Reyskors Qraund” stadionunda baş tutub.

İspan hücumçu Uqo Lopes ilk qolu 44-cü dəqiqədə vurub. Müdafiəçi Mario Rivas 48-ci dəqiqədə Almaniyaya qarşı ikinci qola imza atıb.

Yarımfinalda İspaniya millisi Xorvatiyanı 3:0, Almaniya isə Ukraynanı 2:1 hesabı ilə məğlub etmişdi.

Daha əvvəl İspaniya 2026-cı il 19 yaşadək qızlar arasında Avropa çempionatının finalında Almaniyanı 1:0 hesabı ilə məğlub edərək qalib gəlmişdi.

İdman.Biz
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