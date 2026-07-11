Patrik Vieyra Seneqal millisinə rəhbərlik edə bilər

“Arsenal”ın keçmiş yarımmüdafiəçisi Patrik Vieyra Seneqal millisinin baş məşqçisi ola bilər.
İdman.Biz bu barədə “L'Équipe” qəzetinə istinadən məlumat verir.
Bir neçə Seneqal Futbol Federasiyasının (FSF) rəsmisi Vieyranın milli komandaya rəhbərlik etməsini istəyir, hazırda komandaya Pap Tiav məşqçilik edir. Milli komandanın 2026-cı il dünya çempionatındakı çıxışını təhlil etmək üçün FSF İcraiyyə Komitəsinin təcili iclası tezliklə keçiriləcək. Qeyd etmək lazımdır ki, Vieyra əvvəllər Seneqalın ən böyük gənclər akademiyalarından birinin yaradılmasına sponsorluq edib. Onun ən son məşqçilik vəzifəsi “Cenoa”da olub.
2026-cı il dünya çempionatının qrup mərhələsində Seneqal Fransaya (1:3) və Norveçə (2:3) məğlub oldu, həmçinin İraqı (5:0) məğlub edib. 1/16 finalda komanda Belçikaya (2:3) məğlub olub.