11 İyul 2026
AZ

Patrik Vieyra Seneqal millisinə rəhbərlik edə bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
11 İyul 2026 21:20
118
Patrik Vieyra Seneqal millisinə rəhbərlik edə bilər

“Arsenal”ın keçmiş yarımmüdafiəçisi Patrik Vieyra Seneqal millisinin baş məşqçisi ola bilər.

İdman.Biz bu barədə “L'Équipe” qəzetinə istinadən məlumat verir.

Bir neçə Seneqal Futbol Federasiyasının (FSF) rəsmisi Vieyranın milli komandaya rəhbərlik etməsini istəyir, hazırda komandaya Pap Tiav məşqçilik edir. Milli komandanın 2026-cı il dünya çempionatındakı çıxışını təhlil etmək üçün FSF İcraiyyə Komitəsinin təcili iclası tezliklə keçiriləcək. Qeyd etmək lazımdır ki, Vieyra əvvəllər Seneqalın ən böyük gənclər akademiyalarından birinin yaradılmasına sponsorluq edib. Onun ən son məşqçilik vəzifəsi “Cenoa”da olub.

2026-cı il dünya çempionatının qrup mərhələsində Seneqal Fransaya (1:3) və Norveçə (2:3) məğlub oldu, həmçinin İraqı (5:0) məğlub edib. 1/16 finalda komanda Belçikaya (2:3) məğlub olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Almaniya Futbol Assosiasiyası Kloppla danışıqlarla bağlı açıqlama yayıb
21:02
Dünya futbolu

Almaniya Futbol Assosiasiyası Kloppla danışıqlarla bağlı açıqlama yayıb

Klopp 2025-ci ildən "Red Bull"un Beynəlxalq Əlaqələr üzrə direktor vəzifəsində çalışır
Xabi Alonso: “Çelsi”nin səviyyəsi çox yüksəkdir”
20:43
Dünya futbolu

Xabi Alonso: “Çelsi”nin səviyyəsi çox yüksəkdir”

Alonso rəsmi olaraq 1 iyulda “Çelsi”nin sükanı arxasına keçib
Balotelli: “İtaliyada mənimlə eyni keyfiyyətlərə malik oyunçu görmürəm”
20:11
Dünya futbolu

Balotelli: “İtaliyada mənimlə eyni keyfiyyətlərə malik oyunçu görmürəm”

Hücumçu hazırda BƏƏ-nin "Əl-İttifaq" klubunda oynayır
“Çelsi”nin keçmiş sahibi vəfat edib
19:55
Dünya futbolu

“Çelsi”nin keçmiş sahibi vəfat edib

Beyts 1982-ci ildə "Çelsi"ni 1 funt sterlinqə satın alıb
“Mançester Yunayted”in Edersondan niyə imtina etdiyi məlum olub
19:23
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted”in Edersondan niyə imtina etdiyi məlum olub

27 yaşlı braziliyalı 2022-ci ilin yayından bəri İtaliya klubunda oynayır
İngiltərə - Norveç matçının biletləri astronomik qiymətə satılır
19:06
DÇ-2026

İngiltərə - Norveç matçının biletləri astronomik qiymətə satılır

İngiltərə - Norveç matçı 12 iyulda “Hard Rock” stadionunda keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi
9 İyul 21:54
Futbol

“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutub
DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur
01:00
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Qalib komanda yarımfinalda Fransa ilə üz-üzə gələcək
DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır
10 İyul 02:02
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa inamlı qələbə ilə adını yarımfinala yazdırır - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa ardıcıl üçüncü dəfə mundialların yarımfinalına yüksəlir
Fran Qarsiya “Betis”ə keçib
8 İyul 23:49
Futbol

Fran Qarsiya “Betis”ə keçib - YENİLƏNİB + FOTO

Qarsiyanın "Betis"lə müqaviləsi 2030-cu ilə qədərdir