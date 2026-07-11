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“Mançester Yunayted”in Edersondan niyə imtina etdiyi məlum olub

Dünya futbolu
Xəbərlər
11 İyul 2026 19:23
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“Mançester Yunayted”in Edersondan niyə imtina etdiyi məlum olub

Jurnalist Fabrizio Romano "Atalanta"nın yarımmüdafiəçisi Edersonun "Mançester Yunayted"ə niyə qoşulmayacağını izah edib.

İdman.Biz bildirir ki, İngiltərə klubu əlavə tibbi müayinələrdən sonra oyunçunun transferini ləğv etmək qərarına gəlib.

"Atalanta" da öz növbəsində Edersonun tamamilə sağlam olduğunu vurğulayır. İtaliya klubu oyunçunu saxlamaqdan məmnun olardı; onun müqaviləsi 2027-ci ilin yayında başa çatır.

27 yaşlı braziliyalı 2022-ci ilin yayından bəri İtaliya klubunda oynayır. 2025/2026 mövsümündə o, bütün yarışlarda 41 oyunda iştirak edib, üç qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. Ederson həmçinin Braziliyanın 2026-cı il dünya çempionatı heyətində iki oyunda oynayıb və ümumilikdə 20 dəqiqə meydanda olub.

İdman.Biz
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